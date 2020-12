Mellen: Zigarette beschert Wohnungsinhaber Ärger mit Polizei

Mellen. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag nach Mellen ausrücken. Dort brannte die Zwischendecke einer Wohnung. Was der Grund war-

Eine glimmende Zigarette hat am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Balver Straße in Mellen einen Plastikmülleimer in Brandgesetzt. Der Wohnungsinhaber hatte laut Polizei seine Wohnung gegen 14 Uhr verlassen. Als er um 23.15 Uhr zurückkam, entdeckte er den geschmolzenen Müllbehälter und darunter ein Loch in der Zwischendecke. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden. Die unter dem Brandherd liegende Wohnung blieb nach den ersten Feststellungen unbeschädigt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.