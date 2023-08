Mellens Burgberglauf: Wer jagt Seriensieger André Kraus?

Andre Kraus, LAC Veltins - TuS Oeventrop beim jüngsten Silvesterlauf Werl Soest (15 km) am 31. Dezember 2022 am Ziel

Mellen/Oeventrop. Laufwunder André Kraus tritt beim Burgberglauf in Mellen an. Er hat eine Verletzungspause hinter sich. Wie ist der 48-Jährige drauf?

Der Mann dominiert die Laufszene im Sauerland – und das seit Jahren. André Kraus kommt, läuft und siegt: Das ist der Klassiker bei den Wettbewerben im Land der 1000 Berge. Und so war es auch beim Burgberglauf in Mellen, wieder und immer wieder. Der Mann hat in vieler Hinsicht einen guten Lauf. Dabei ist er inzwischen 48. Am Sonntag, 3. September, 11 Uhr, tritt das Laufwunder aus Oeventrop wieder in Mellen an. Wer kann ihn stoppen?

Fakt ist: Wer auch immer diesen Mann jagt, muss mächtig in die Puschen kommen. Was den Leichtathleten auszeichnet, ist seine ungeheure Vielseitigkeit. Er kann Straße, er kann Cross, er ist ein Marathon-Mann, und er kann kurz. Kurz? Kurz sind für Läufer wie André Kraus Zehn-Kilometer-Strecken – wie der Kurs rund um den Burgberg.

Otmar Hermanns vom ausrichtenden Verein RW Mellen ist der sportliche Leiter der Veranstaltung. Gemeinsam mit seinem Sohn Manuel hat er überlegt, wie er die Traditionsveranstaltung aufpeppen kann. Nach längerem Nachdenken hatten sie einen Plan.

Die Platzierung ist genauso verrückt wie der Lauf selbst: André Kraus (re., dunkles Trikot) vom LAC Veltins Hochsauerland siegte bei einem der härtesten Hindernisläufe Europas, dem Braveheart Battle. Rund 3000 Läufer starteten im unterfränkischen Münnerstadt bei der vierten Auflage. Neben Kraus war mit Jörg Brouwer ein weiterer LAC-Aktiver am Start. Foto: LAC Küsgen / LAC

Der Burgberglauf ist in diesem Jahr länger als bisher. Die tatsächliche Länge beträgt 10.4 Kilometer. Das wäre an sich nichts Besonderes, hätte Otmar Hermanns nicht kurzerhand die Laufrichtung gedreht. Das Teilnehmerfeld weiß: Der Bollenberg ist der Scharfrichter des Wettbewerbs. Spätestens an dieser knackigen Steigung entscheidet sich, wer gewinnt. Bisher läutete der Bollenberg das Finale ein. In diesem Jahr steht er am Anfang des Kurses. Nach dem Start am Sportplatz hat der Pulk nur wenige hundert Meter, um sich warm zu laufen. Dann steht der Bollenberg da wieder eine Mauer. Und da müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hoch.

André Kraus nutzt seinen Laufsport bei aller Lust auf Wettkampf dazu, nach der Arbeit ‘runterzukommen. Die Westfalenpost erreicht ihn auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Der Dauer-Läufer klingt entspannt – und viel jünger, als seine 48 Jahre vermuten lassen. Nein, von der neuen Streckenführung habe er noch nichts gehört, erwidert er auf eine Frage der WP. Doch seine Stimme klingt gleichmütig. André Kraus nimmt’s, wie’s kommt.

Sparkasse sponsert Massage

Er nimmt auch eine längere Verletzungspause locker – jedenfalls so locker wie ein Mensch, der Sport so selbstverständlich in seinen Tagesablauf eingeplant hat wie Zähneputzen. Dazu passt sein Credo, dass er auf der Vorderseite seines Lauf-shirts trägt: „Fisch schwimmt, Vogel fliegt, Sauerländer läuft“.

Immer wieder auf dem Treppchen: André Kraus (LAC Veltins Hochsauerland, (links). Hier bei der Jahresabschlussfeier mit Volksbank-Sauerland-Lauf-Cup-Serie-Ehrung am 10. Dezember 2022 in der Kulturschmiede in Arnsberg. Foto: Thomas Nitsche / WP

Das Training hat der Oeventroper jedenfalls längst wieder aufgenommen. „Ich liebe es, in freier Natur zu laufen“, sagt er und macht nebenher deutlich, dass der Sport für ihn Belastung und Genuss zugleich bedeutet. Jedenfalls ist André Kraus wieder so gut im Training, dass er sich der Konkurrenz im Golddorf stellen will. André Kraus dämpft allerdings Erwartungen, die Favoritenrolle nimmt der Sportler von LAC Veltins Hochsauerland nicht an. So nehmen sich auch Profis Druck, um die Konkurrenz beim Wettbewerb umso mehr zu schocken.

Burgberglauf in Mellen im Jahr 2010: Sieger André Kraus, Gabi Kleinschmidt. Es war nicht sein einziger im Golddorf. Foto: WP

Ob egal ob André Kraus am Ende auf dem Treppchen steht oder nicht: Er darf sich auf eine Massage von Björn Freiburg und seinem Team freuen. Der Vorsitzende von RW Mellen ist als Podologe in der Region bekannt. Zwischenzeitlich war er sogar als Sporttherapeut bei Borussia Dortmund im Gespräch. Möglich wird sein Einsatz durch eine Spende der Sparkasse. Läuft!

SO GEHT DIE ANMELDUNG

Der 22. Mellener Burgberglauf findet am Sonntag, 3. September, statt. Anmeldung ab 9.30 Uhr auf dem Sportplatz. Alternativen: rw-mellen.de; 0151-62876243. Starts: 10.15 Uhr, Walking, Nordic-Walking sowie Kinder- und Jugendläufe; 11 Uhr, Erwachsenenläufe über 5 oder 10 Kilometer.

