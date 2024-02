Mellens kleine Jecken ganz groß

Mellen Singen, Toben, süße Beute - und obendrein versüßte Petrus der Narrenschar den Zug durch das Golddorf.

Kleine Jecken ganz groß: Durch Mellen ist, wie so oft, eine bunte Kinderschar gezogen. Ihr Ziel war süße Beute. Victoria Croonen hat Szenen eines turbulenten Samstagnachmittags im Golddorf zusammengefasst.





Am 10. Februar war es wieder so weit. Rund 60 kleine Karnevalisten gingen singend durch das Dorf und verbreiteten gute Laune. Leuchtende Augen weit und breit. Nicht nur die Kleinen freuten sich, sondern auch so mancher erwachsener Mellener, der die Tür öffnete und das traditionelle „Lüttke, lüttke Fastnacht“ vorgetragen bekam. Von farbenfrohen Fabelwesen, über Monarchinnen, gemeinsam mit Superhelden bis hin zu vielen tierischen Jecken versammelten sich im Anschluss an die Naschwerk-Jagd noch in der schön geschmückten Römerstube bei gesponserten Berlinern, von der Bäckerei Weiß Backhandwerk aus Neuenrade.

Singen für Süßes: “Lüttke Fastnacht“ in Mellen bei Top-Wetter Foto: Victoria Croonen / WP

Der Heilige Petrus blieb bis zum Schluss den Karnevalisten wohl gesonnen. Längst nicht müde zu kriegen, tobten die Kinder auch noch vor dem Pfarrheim bei ungewöhnlich mildem Wetter für diese Jahreszeit, bis es endlich die heiß ersehnte Beute gab. Diese wird wie immer aus dem gesamten Dorf gesammelt und dann gerecht auf alle Sängerinnen und Sänger aufgeteilt.

Die Türen gingen auf - und die Herzen: „Lüttke Fastnacht“ in Mellen bei Top-Wetter. Foto: Victoria Croonen / WP

Das Organisationsteam bedankt sich herzlich bei allen Helfern, die sich wieder eingebracht und den schönen Nachmittag möglich gemacht haben, ebenso bei der gesamten Dorfgemeinschaft.

