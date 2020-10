Mellens Schützen verabschieden sich von Jedowski

Mit gut einem halben Jahr Verspätung führte die Schützenbruderschaft Mellen jetzt ihre Jahreshauptversammlung durch. Personell gibt es Kontinuität in unsicheren Zeiten. Wenn im nächsten Jahr Schützenfest gefeiert werden kann im Golddorf, dann mit einem neuen Caterer.

Der Präses, Pater Pius Sabu, spricht zu den Schützen Foto: Alexander Lück / WP

Das war die vielleicht wichtigste Neuigkeit, die der Vorstand am Freitagabend in der Schützenhalle zu verkünden hatte. Vor insgesamt 38 stimmberechtigten Mitgliedern erklärte der Vorsitzende Markus Blöink, dass man sich von der Metzgerei Jedowski als Caterer nach langen Gesprächen getrennt habe. „Wir sind aber nicht im Streit auseinander gegangen“, unterstrich Oberst Christian Rüth nachdrücklich. Aber der Balver Familienbetrieb, so Rüth, könne personell nicht mehr ausreichend die Küche der Mellener Schützenhalle bestücken, um auch im Speisenraum die übliche Schützenfest-Verpflegung anzubieten. Wie auch anderen, falle es Jedowski schwer, dafür an dem Festwochenende ausreichend Personal zu finden.

Das Angebot habe stattdessen gelautet - so wie der Betrieb es auch auf dem Schützenfest Eisborn handhabt - sämtliche Speisen draußen auf dem Wagen anzubieten. Wer möchte, könne sich damit natürlich immer noch in den Essensraum setzen. Für die-St. Hubertus-Bruderschaft keine Alternative. „Wir haben nicht so viel Geld in die Renovierung des Kaminraumes gesteckt, um ihn dann auf dem eigenen Fest kaum zu nutzen“, erklärte der Vorsitzende Markus Blöink. Dieses Projekt war in 2019 über die Bühne gegangen. Schriftführer Alexander Drees ergänzte, gerade das gemeinsame Essen in dem Raum sei für viele Familien im Laufe der Festtage ein liebgewonnenes Ritual.

Blick in die Halle Foto: Alexander Lück / WP

Deshalb hält der Vorstand nun bereits seit längerer Zeit Augen und Ohren offen. In unmittelbarer Umgebung habe sich aber zunächst kein interessierter oder zeitlich am ersten Augustwochenende verfügbarer Anbieter gefunden. Lürbkes Grillwerk aus Allendorf hatte für das Schützenfest 2020 schließlich seine Zusage gegeben, woraus nichts wurde. Für 2021 ist dessen Verfügbarkeit wahrscheinlich, für 2022 aber müsste die Bruderschaft vermutlich aus Termingründen wieder eine andere Lösung finden. Aber ob im Golddorf im nächsten Jahr in gewohnter Weise gefeiert werden kann, steht freilich noch in den Sternen.

Eine weitere Änderung für den Festablauf wurde aber im Rahmen der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben: Um den Aufwand fürs Absperren von Straßen zu verkleinern, treten die Schützenbrüder künftig am Montag erst an der Schützenhalle an – und nicht mehr am Feuerwehrhaus, um sich auf den Weg zur Vogelstange zu machen.

Vorstand der Bruderschaft, von links nach rechts Alexander Drees, Markus Blöink, Dietmar Schulte, Adrian Wagner Foto: Alexander Lück / WP

Personell herrscht Kontinuität im geschäftsführenden Vorstand der Bruderschaft. An einem Abend, in dem trotz Abstandsgebot gute Laune vorherrschte in der Halle, stellten sich der zweite Vorsitzende Adrian Wagner und der Schriftführer Alexander Drees zur Wiederwahl. Sie bekamen das einstimmige Votum der Versammlung. Als Beisitzer neu dabei sind Jonas Köster und Patrick Schäfer. In der Runde der Offiziere wurde Philipp Köster bestätigt, Alexander Schmitz neu aufgenommen. Neue Fähnriche in Mellen sind Birger Vedder-Stute und Henning Neuhaus. Der Amtsoberst und Mellener Schützenbruder Raimund Vedder-Stute dankte und lobte den Vorstand für gute Arbeit in schwerer Zeit.

Den hinteren Thekenbereich möchte die Bruderschaft verschönern, vielleicht sogar noch in diesem Winter.

INFO

Der neue Präses der Bruderschaft, Pater Pius Sabu, hatte sich am Freitagabend persönlich vorgestellt. Und er sprach wohl allen aus dem Herzen, als er sagte: „Ich hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr gemeinsam Schützenfest feiern können.“

Die Jahreshauptversammlung der St.-Hubertus-Bruderschaft in Mellen hatte ursprünglich im März stattfinden sollen. Doch damals kam die Corona-Krise mit einem kompletten Aus für öffentliche Veranstaltungen.

Nun, Anfang Oktober, war einer der noch letzten möglichen Termine zum Nachholen der Versammlung in der Schützenhalle des Golddorfes. Denn das Gebäude ist nicht beheizt und wird in der kalten Jahreszeit unter anderem zur Lagerung von Booten vermietet.