Mellens Schützen wollen wieder feiern wie vor Corona

Mellen. Mellens Schützen sind von der schnellen Truppe. Die Jahreshauptversammlung ging ratz-fatz über die Bühne. Was hat St. Hubertus vor?

„Das ging diesmal recht zügig, sodass wir nach 25 Minuten schon die erste Raucherpause einlegen mussten, um nicht zu schnell mit der Versammlung zu Ende zu sein“. Christian Rüth, Sprecher der Mellener Schützen, war diesmal selber überrascht, wie schnell die diesjährige Hauptversammlung der Schützenbruderschaft St. Hubertus lief. Aufgrund der Corona-Pandemie war das vorige Jahr auch bei den Mellenern, wie es hieß, entspannt.

Die Finanzen

Da Kassierer Stefan Arenz aufgrund einer Corona-Erkrankung an diesem Abend seinen jährlichen Kassenbericht nicht verlesen konnte, sprang Nils Vedder für ihn ein: „Unsere Kasse ist trotz der Situation stabil. Dazu hat auch die Hallenvermietung als Auto- und Bootsparkplatz für den Winter beigetragen. Durch diese Vermietung konnten wir trotzdem gute Einnahmen verbuchen.“ Die Idee der Golddörfler hatte sich schnell als clever erwiesen. Seither vermieten die Schützen ihr Heim in der Wintersaison als Parkplatz für Autos und Boote.

Die Wahlen

Ziemlich schnell gingen die Schützen bei der Jahreshauptversammlung zu den obligatorischen Wahlen über. Keine Überraschung war es, dass alle amtierenden Vorständler, die zur Wahl standen, von den rund 37 Schützen im Kaminraum ihre Zustimmung für eine weitere Amtszeit bekommen haben.

Bestätigt wurden Markus Blöink als erster Vorsitzender.

Daniel Schulze Tertilt wurde als Adjutant wieder gewählt.

Im Beirat verbleibt auch Jonas Köster.

Lukas Vedder Stute darf auch in Zukunft als Offizier durch Mellen schreiten,

während auch die Fähnriche Jan Neuhaus,Jonas Kolossa sowie Thorsten Vedder Stute ihren Posten behalten.

Einen Ausblick gab Vorsitzender Markus Blöink auf das laufende Jahr. „Wir werden weiterhin in unsere Schützenhalle investieren, indem wir die alte Theke modernisieren. Dafür werden Angebote eingeholt. Der Umbau soll aber erst nach dem Schützenfest beginnen. Außerdem gilt es, die gesamte Elektrik in der Halle zu überprüfen. Diesen E-Check müssen wir aufgrund von Auflagen durch den Märkischen Kreis durchführen. Auch soll das marode Rosenbeet an der Bushaltestelle erneuert werden. Hier planen wir schon Alternativen.“

Das Schützenfest

Normal wie in der Zeit vor Corona planen die Schützen ihr diesjähriges Schützenfest. Dazu „Stachel“ Rüth: „Die Planungen verlaufen so wie in der guten alten Zeit vor dem großen C. Wir hoffen auf ein Schützenfest so wie früher. Auch möchten wir, wenn wir es dann dürfen, wieder Bier im Glas anbieten. Wir hoffen auf Normalität im Sommer. Die Leute wollen feiern.“

