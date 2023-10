Mellens Solarpark: Pläne liegen öffentlich aus

Balve/Mellen. Die Stadt Balve legt die Pläne für Mellens Solarpark öffentlich aus. Bürger können sich im Rathaus informieren - und im Netz. Was geht.

Die geplante Photovoltaikanlage an Mellens Ortsrand nimmt ein planungsrechtliches Hindernis nach dem anderen. Inzwischen liegen Flächennutzungsplan und Bebauungsplan öffentlich aus – und sei’s als Dateien im Netz.

Der Rat der Stadt Balve hat in seiner Sitzung am 20. September die Beteiligung der Öffentlichkeit zur vierten Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 53 „Photovoltaikanlge Mellen“ beschlossen. Die Entwurfsplanung sowie die dazugehörigen Unterlagen liegen gemäß Baugesetzbuch vom 26. Oktober bis einschließlich 28. November aus – im Balver Rathaus, Widukindplatz 1, Zimmer 44, Fachbereich 4, während der Dienststunden.

Die Unterlagen stehen zudem über den gesamten Zeitraum im Internet unter folgender Adresse zur Verfügung: https://www.balve.de/wirtschaft-und-bauen/bauen-und-wohnen/bauleitplaene/beteiligungsverfahren.

Während des Auslegungszeitraumes können von allen Stellungnahmen schriftlich, per E-Mail an bauleitplanung@balve.de oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. Schriftliche Stellungnahmen sind an den Bürgermeister der Stadt Balve, Postfach 13 63, 58 797 Balve, zu richten.

