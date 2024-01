Melodie Mellen: Ein Chor hat Großes vor

Mellen Musikalisch voller Fokus auf die 80er: So lief die Jahreshauptversammlung beim Chor Melodie Mellen.

Viel Farbe, viel Neon und dazu die weltbekannten Melodien von „99 Luftballons“ oder „Sweet dreams are made of this“. Nach einer Pause zu Weihnachten und über den Jahreswechsel probt der gemischte Chor Melodie Mellen mittlerweile wieder eifrig für sein 80er-Projekt mit dem großen Abschlusskonzert am 25. Mai in der Schützenhalle des Golddorfes. Über die optische Umsetzung macht man sich mittlerweile auch schon Gedanken bei den Sängerinnen und Sängern, siehe ganz am Anfang des Textes, berichtet die Vorsitzende Mechthild Blöink. Ein eigenes Organisationsteam des Chores ist gut beschäftigt, hat auch zu Accessoires, Hallendekoration etc. schon Ideen gesponnen. Es soll ein Abend werden „abseits vom normalen Chorkonzert“, verspricht Mechthild Blöink. Keine festgeschriebene Sitzordnung an Tischen, sondern ein zwanglose Runde mit großer Party hintendran. Natürlich mit vielen weiteren 80er Hits. Einige der eingeladenen Chöre haben sich schon zurückgemeldet und zugesagt und werden auch selber einen musikalischen Beitrag mitbringen. Und der Projektchor von Melodie Mellen übt derweil unter Anleitung von Daniel Pütz natürlich auch weiter.

Melodie Mellen tagt und ehrt Dieter Siedhoff, Uwe Löffler, Claudia Grünewald, Andrea Prumbaum und Helmut Schäfer (von links). Foto: Daniel Pütz / WP

Kürzlich traf sich die Gemeinschaft auch zur Jahreshauptversammlung im Essensraum der Schützenhalle. Die Vorsitzende Mechthild Blöink stand dabei turnusgemäß zur Wiederwahl und bekam das einmütige Votum der Versammlung. „Ich versuche einfach weiter mein Bestes“, sagt sie bescheiden. „Wir sind ein gutes Team, in dem alle mitmachen.“ Außerdem ist Monika Schwartpaul als stellvertretende Notenwartin bestätigt worden.

Schlagersängerin Nena singt auf der Bühne. „99 Luftballons“ singt demnächst auch der gemischte Chor „Melodie“ Mellen. Foto: Jan Woitas / dpa

Andrea Rieder schied als stellvertretende Kassiererin aus, neu im Amt ist hier nun Simone Kolossa.

Dazu gab es Ehrungen für die fleißigsten Sängerinnen und Sänger des letzten Jahres: nur einen einzigen Termin hat Claudia Grünewald verpasst, bei Hildegard Prumbaum und Helmut Schäfer waren es auch nur zwei, und bei Dieter Siedhoff und Uwe Löffler vier Termine.

Chor Melodie Mellen 80er-Projekt Foto: Alexander Lück / Balve

Das ist so gut angekommen. Mit so vielen Menschen hätten wir niemals gerechnet.“ Mechthild Blöink über den Erfolg des Chor-Adventsfensters

Auch wenn vieles auf 80er-Konzert und Party ausgerichtet ist im Moment, weitere Termine stehen natürlich trotzdem im Kalender beim gemischten Chor aus Mellen. Ende April gratuliert man beim MGV Volkringhausen zu deren 125-jährigen Bestehen, eine Maifeier gibt es ebenso wie einen Chorausflug Ende August nach Minden, andere gemütliche Zusammenkünfte und dann zum Jahresende hin wieder Martinsmarkt oder Barbarafeier.

Klar ist auch jetzt schon: Melodie Mellen richtet wieder ein Adventsfenster aus. Kurz vor Weihnachten 2023 lud man zum ersten Mal dazu ein, sang gemeinsam mit allen Besuchern vor der Schützenhalle, wärmte sich am Feuer und mit heißen Getränken, verbrachte gemütliche Stunden. Mechthild Blöink: „Das ist so gut angekommen. Mit so vielen Menschen hätten wir niemals gerechnet.“

