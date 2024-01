Menden, Balve: Fahrpläne für Trecker-Konvois

Bei der Groß-Demo gegen die Sparpläne der Bundesregierung sammeln sich die Teilnehmenden mit ihren Treckern und Trucks in Siegen. Ähnlich soll es am Montag in Menden und Lüdenscheid aussehen.

Die Protestaktionen der heimischen Landwirtschaft in Menden und Lüdenscheid am Montag dürften für mehr erhebliche Einschränkungen im Straßenverkehr sorgen. Diese Erwartung hat Polizeisprecher Lorenz Schlotmann in Iserlohn am Freitagmittag geäußert. Zu beiden Kundgebungen gegen die Steuer-Politik der Bundesregierung sind Trecker-Konvois geplant. Die Kreispolizei erteilte die Erlaubnis für beide Veranstaltungen am Freitag.

Demnach treffen Landwirte aus Mendens Stadtgebiet am Montag um 9.30 Uhr auf Hof Gemmingen an der Heidestraße in Halingen. Schlotmann geht davon aus, dass in dem Konvoi mehr als 30 Fahrzeuge rollen. Der „Aufzug mit Traktoren“, wie es offiziell heißt, soll um 10 Uhr in Richtung Innenstadt losfahren.

Die Route: Heidestraße-Holzener Dorfstraße-Provinzialstraße-Unnaer Landstraße-Märkische Straße-Werler Straße-Hönnewerth-Bodelschwinghstraße-Bahnhofstraße. „Das Ziel ist der Rathausplatz am Neumarkt“, sagte Schlotmann, „als Fahrzeit werden circa 45 Minuten erwartet.“ Die Kundgebung auf dem Rathausplatz ist für den Zeitraum von 11 bis 14 Uhr angemeldet.

„Wir begleiten das Ganze“, sagte Schlotmann, „und sind auch vor Ort.“ Mendens Stadtverwaltung ist informiert.

Das Gleiche gilt für die Stadt Balve. Landwirte aus dem Stadtgebiet sammeln sich am Montag, 8.30 Uhr, an der Schützenhalle Beckum. Der Tross zieht ab 10 Uhr über die B 229 nach Neuenrade. Dort stoßen die Balver auf Mitstreiter aus Neuenrade. Damit ist die Gruppe Teil einer insgesamt neunteiligen Sternfahrt. Das Ziel ist die Hohe Steinert in Lüdenscheid. Dort findet die große Kundgebung der Agrarwirtschaft im Märkischen Kreis von 12 bis 13 Uhr statt. Danach geht es wieder heim.

„Das wird erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr haben, gerade im Berufsverkehr“, meinte Schlotmann, „da wird wohl vorübergehend nichts mehr gehen.“

