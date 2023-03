Metalldiebstahl in Garbeck: Gibt es Zeugen?

Garbeck. Metalldiebstahl in Garbeck. Die Täter konnten ihre Beute komplett wegtransportieren. Gibt es Zeugen?

Metalldiebstahl in Garbeck: Zwischen Freitagnachmittag und -abend wurde im Gewerbegebiet Braukhaussiepen in Garbeck ein Fenster eingeworfen. So gelangten Unbekannte in das Gebäude und entwendeten mehreren Barren Zink. Der Inhaber des Unternehmens bemerkte den Einbruch um 22.17 Uhr. Die Täter konnten offenbar ihre Beute nicht komplett abtransportieren. Sie ließen mehrere Barren vor dem Fenster liegen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die vielleicht ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe beobachtet haben könnten. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 02373-9099-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve