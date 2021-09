MGV „Amicitia“: Darum ist Hartwig Diehls Abschied bewegend

In einer Feierstunde in der Schützenhalle Garbeck zeichnete der MGV Vorsitzende Ludger Schulte-Fabry viele treue und verdiente Mitglieder aus.

Garbeck. In Garbeck endet eine Ära. Hartwig Diehl geht nach 20 Jahren. Warum der MGV „Amicitia“ ihm zu besonderem Dank verpflichtet ist.

In einer Feierstunde in der Schützenhalle Garbeck hat der Vorsitzende des MGV „Amicitia“ Garbeck, Ludger Schulte-Fabry, treue und verdiente Mitglieder ausgezeichnet.

Vor diesem Festakt haben die Sänger allerdings erst den Trostwald in Balve und den Garbecker Friedhof für Gedenkveranstaltungen besucht. Dort wurde ihren verstorbenen Sangesbrüdern mit Gebeten und Liedern der persönliche Abschied, der ihnen aufgrund der Einschränkungen durch Corona in den vergangenen 15 Monaten nicht möglich war, bereitet und gemeinsam mit den engsten Angehörigen der Verstorbenen gedacht.

Sänger-Ehrungen

In der Schützenhalle Garbeck wurde dann ein gemütlicher Nachmittag unter musikalischer Begleitung der Egerländer des MV „Amicitia“ Garbeck verbracht. Dort wurden für 25 Jahre Singen im Verein Peter Hoffmann, Ingo Mettken und Stephan Honert geehrt. Seit 50 Jahren singt Heinz Vedder, und sogar seit 60 Jahren gehören Heinz Schulte und Bernhard Prior zu den Aktiven im MGV „Amicitia“ Garbeck.

Vorstandsehrungen

Für ihre langjährige Vorstandsarbeit wurden der ehemalige Vorsitzende Alexander Schulte (15 Jahre), der ehemalige Notenwart Ingo Mettken (20 Jahre), der amtierende Vorsitzende Ludger Schulte-Fabry (20 Jahre) und der zweite Vorsitzende Bernd Smid (25 Jahre) ausgezeichnet.

Abschied

Mitten in dieser gerade für Chöre so schwierigen Zeit übergab Hartwig Diehl mit Beginn dieses Jahres das Dirigat an den Sunderaner Michael Albers.

Der MGV „Amicitia“ Garbeck hat diesen würdigen Rahmen genutzt, um sich von Ihrem langjährigen Chorleiter Hartwig Diehl zu verabschieden und sich für 20 erfolgreiche Jahre auf das Herzlichste zu bedanken. Nachdem Hartwig Diehl zum Ende der Veranstaltung zum letzten Mal die Sängerschar dirigiert hatte, stimmten alle Sänger ein, um ihren scheidenden Chorleiter mit einem auf ihn zugeschnittenen Lied „Servus, mach’s gut und auf Wiederseh‘n“ zu sagen.

Der 63-jährige Neheimer ist Organist, Chorleiter, Komponist und Konzertmanager. Offiziell trägt Hartwig Diehl den Titel „Dekanatskirchenmusiker“ – als einer von insgesamt 17 im Erzbistum Paderborn.

Diehl studierte nach dem Abitur Musik an der Musikhochschule in Köln, dazu Geografie und Englisch an der Uni. Später folgte ein Kirchenmusikstudium. Von 1984 bis 1991 unterrichtete er an der Realschule Werl, lehrte an der Musikschule HSK, musizierte als Kantor an St. Johannes Baptist in Neheim. 1991 wurde Diehl zum Nachfolger von Gustav Biener zum Regionalkirchenmusiker ernannt. Seit der kirchlichen Strukturreform 2010 ist er Dekanatskirchenmusiker im Dekanat Hochsauerland-West.

