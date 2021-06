MGV Langenholthausen und die verrückte Weizenfeld-Wette

Langenholthausen. Der MGV Langenholthausen wirkt gediegen. Die Sänger können aber auch ganz anders - wie damals bei der verrückten Weizenfeldwette.

Das Jubiläumsfest ist zum zweiten Mal abgesagt, aber der MGV „Eintracht“ Langenholthausen bietet zumindest Lesestoff mit vielen bunten Erinnerungen an 100 Jahre Chorgeschichte, inklusive verrückter Wette im Weizenfeld. Die Chronik ist ab sofort verfügbar.

Oder besser gesagt, mittlerweile sind es ja 101 Jahre Chorgeschichte, die abgebildet werden. Wobei das Jahr 2021 aus Corona-Gründen auch bislang als sehr ruhiges in die Geschichte eingehen wird. 2020 sollte im Frühling das 100-jährige Bestehen des Männergesangvereins aus Langenholthausen mit einem großen Sängerfest in der Schützenhalle begangen werden. Zahlreiche Chöre und Musikgruppen aus der Umgebung hatten bereits zugesagt. Und auch mit dem verlegten Termin im April 2021 wurde es bekanntlich nichts. Aber nun ist die Chronik des Vereins erschienen.

Johannes Schwartpaul schreibt erneut Geschichte

Zusammengestellt hat sie der Sänger Johannes Schwartpaul, der die letzte große Chronik vom 75-Jährigen nun um das letzte Vierteljahrhundert ergänzte. Darin zu erfahren ist etwa, warum der Verein zunächst zu anderen Terminen seine vermeintlich runden Geburtstage beging.

Man ging nämlich lange von einer Gründung 1921 aus, weil die erste Satzung auf den Januar dieses Jahres datiert ist. Eine Fahne aus der späteren Jahren nannte hingegen 1920 als Gründungsdatum. Ein schriftliches Zeugnis aus den allerersten Zusammenkünften ist allerdings nicht erhalten. Klar ist, es wurde von da an kräftig und schön gesungen in Langenholthausen, teilweise bei Wettbewerben auch ganz offiziell mit guten Auszeichnungen honoriert.

Gemeinschaftsleben und Sängerfeste

Ausflüge bildeten schnell eine wichtige Säule des Gemeinschaftslebens im Chor, regelmäßig lud man zu Sängerfesten Musikgruppen aus der Umgebung an, nahm ebenfalls anderswo gerne teil. All das erzählt die Chronik mit vielen Details und bunten Bildern.

Sie nennt alle Chorleiter wie den viele Jahre tätigen, legendären Theo Sparenberg bis zu Manfred Stein, der zunächst selber Sänger im Chor nun seit zehn Jahren die musikalischen Fäden in der Hand hält.

Bereichert wird die Chronik durch eine bunte Anekdote von Sangesbruder Helmut Schröer, die vielleicht auch manch eingesessenem Langenholthauser noch nicht bekannt sein dürfte.

Probenbetrieb ruht noch

Ein feucht-fröhliches Fest des Chores am Teich Ende der 70er Jahre endete mit einer verrückten Wette rund um eine Sense. Helmut Schröer wollte sich damit durch das nahe Weizenfeld bis nach Hause im wahrsten Sinne des Wortes „durchschlagen“. Wie dieses Unterfangen endete, soll natürlich allein die MGV-Chronik verraten. Freude bei der Zusammenstellung dieses Werkes hatte natürlich auch Johannes Schwartpaul. Viele Hefte hat er mittlerweile persönlich verteilt an Chöre, die eigentlich zum Jubiläums-Sängerfest eingeladen waren.

Hoffnung auf Impffortschritt

Immer noch in Zeiten eines ruhenden Probenbetriebs und anderer Veranstaltungen „konnte man das gut nutzen, mal wieder mit anderen Sängern ins Gespräch zu kommen. Ich habe viel positive Resonanz bekommen, die andere Chöre haben sich sehr über unsere Chronik gefreut“, erzählt Johannes Schwartpaul. 600 Stück wurden insgesamt gedruckt. Ein Dokument heimischer Musikgeschichte und bunte Erinnerung

an unvergessliche Stunden in der Chorgemeinschaft, freilich aber auch kein Ersatz dafür, diese Stunden demnächst wieder auch ganz persönlich und in Präsenz zu erleben. Gerhard Schwartpaul, Vorsitzender des MGV „Eintracht“ Langenholthausen hofft, dass dank sinkender Inzidenzen und Impffortschritt auch der Chor irgendwann im Sommer wieder zusammen singen kann. Das Jubiläum ein weiteres Mal nachzuholen, diesen Plan habe man verworfen, so Schwartpaul. Es gebe schließlich überall schon so viele verlegte Termine, und dann ja auch von anderen Gruppen die nächsten regulär zu feiernden Geburtstagsfeste. Dann lade man halt zum 105. wieder groß ein, sagt Schwartpaul.

