Michael Jonen ist neuer Kreisschießmeister

Balve/Arnsberg. Große Ehre für Michael Jonen. Der Balver Sportschütze rückt auf zum Kreisschießmeister. Auf ihn wartet schon in Kürze eine Herausforderung.

Kreisoberst Thomas Reiß begrüßte 50 Vereine und deren 193 stimmberechtigten Vertreter in Voßwinkels Schützenhalle, darunter zahlreiche Ehrengäste wie die Bundestagsabgeordneten Carlo Cronenberg, Friedrich Merz und Dirk Wiese. Insgesamt waren 361 Schützenbrüder in der voll besetzten Halle dabei. Kein Wunder: Die Vorstandswahlen versprachen Spannung.

Ein neuer stellvertretende Kreisoberst wurde gewählt, wie Kreisgeschäftsführer Martin Thiele aus Sundern berichtete. Der Vize Dietmar Werner aus Amecke legte sein Amt nieder – nach 16 Jahren Vorstandsarbeit Zunächst war er neun Jahre Oberst der St.-Hubertus- Schützenbruderschaft Amecke, dann war er zehn Jahre Oberst des Amtes Sundern und anschließend bekleidete er sechs Jahre das Amt des stellvertretenden Kreisobersts. So wurde Werner mit stehendem Applaus verabschiedet und von der Versammlung in den Kreisehrenvorstand gewählt.

Als Nachfolger wurde Ernst Adams von der Schützenbruderschaft Hirschberg gewählt. Auch Ernst bringt eine lange Erfahrung im Schützenwesen. Unter anderem war er elf Jahre Oberst des ehemaligen Amtes Warstein.

Von der Versammlung wurde Michael Jonen aus Balve zum neuen Kreisschießmeister gewählt. Er hat gleich in einer Woche seinen ersten großen Auftritt, während des Eröffnungsschießen zum 58. Kreispokalschießen in Balve.

Ebenfalls gab es Veränderungen in den einzelnen Ämtern. Als Nachfolger des von Ernst Adams wurde Dietmar Beele von der Schützenbruderschaft St. Antonius Waldhausen zum neuen Amtsoberst von Warstein gewählt. Da Rainer Mühlnickel von seinem Amt als Oberst des ehemaligen Amtes Freienohl zurückgetreten ist, musste auch diese Position neu besetzt werden. Von der Versammlung wurde Olaf Hachmann von der St.-Sebastianus- Schützenbruderschaft Oeventrop gewählt.

Ruhig wurde es in der Halle als der Oberst Hubertus Struchholz von der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft 1823 Allagen von den Vorbereitungen zum 25. Kreisschützenfestes in Allagen berichtete. Nachdem 2020 das geplante Kreisschützenfest in Herdringen coronabedingt ausfallen musste, sind Allagen und die Schützenbruderschaft hoch motiviert, ein großartiges Fest ausrichten zu dürfen.

Im Kreisschützenbund Arnsberg sind Vereine aus den Städten: Balve, Sundern, Arnsberg, Neheim, Hüsten und Warstein vertreten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve