Miese Masche: 90-jähriger Balver wurde Opfer

Balve. 90-jähriger Balver wurde Opfer mieser Masche. Tatort war, wie so oft, ein Discounter an der Hönnetalstraße. Die Polizei weiß Rat.

Einem 90-jährigen Balver ist bereits am 1. Juni gegen 13 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Hönnetalstraße die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen worden. Das teilte Polizeisprecher Christof Hüls am Freitag mit.

Keine 20 Minuten später, um 13.19 Uhr, standen die Diebe mit seiner Bankkarte an einem Geldautomaten in der Nähe und buchten einen hohen Betrag vom Konto des Seniors ab. Erst knapp eine Woche später erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Christof Hüls und seine Kollegen warnen immer wieder vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern suchen. Deshalb sollten Wertsachen wie Geldbörsen immer möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Hüls: „Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden.“

