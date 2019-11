Garbeck. Mindestens sieben Personen sind bei einem schweren Unfall in Garbeck verletzt worden. Was bisher bekannt ist.

Mindestens sieben Personen bei Unfall in Garbeck verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Garbeck am Mittwochnachmittag sind mindestens sieben Person verletzt worden. Das sagte die Kreisleitstelle in Lüdenscheid auf Anfrage der WP. Die Verletzungen seien in allen Fällen glücklicherweise nur leicht.

Ein Fahrzeug soll nach den ersten Informationen überraschend gestoppt haben. Zwei folgende Autos fuhren auf. Möglicherweise wurden die Fahrer durch die tief stehende Sonne geblendet, hieß es bei der Polizei.

An dem Unfall seien drei Personenwagen beteiligt. Die Straße ist vorerst gesperrt. Im Berufsverkehr kommt es zu längeren Staus. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist zurzeit ungeklärt.