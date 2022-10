Mit 89 km/h durch Volkringhausen – Führerschein weg

Polizei in Balve

Volkringhausen. Die Polizei blitzte in Volkringhausen Raser. Einer muss demnächst sein Auto stehen lassen.

Die Polizei hat in Volkringhausen einen Raser mit Tempo 89 in geschlossener Ortschaft erwischt. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wurde ein Fahrzeug mit Kennzeichen EL (Emsland) am Mittwochvormittag mit 89 km/h geblitzt. Erlaubt ist Tempo 50. 515 Verkehrsteilnehmer waren unterwegs. 56 von ihnen erhielten Knöllchen acht eine Raser. Der schnellste Raser erhält überdies ein Fahrverbot. Die Kontrolle wurde vom Netzwerk Geschwindigkeit organisiert.

