Mit Tempo 92 durch Volkringhausen – Lappen weg

Straßen NRW beseitigt Flut-Schäden an der B 515 in Volkringhausen bei Balve (Aufnahme vom Sommer 2021). Im Hönnetal wird gern gerast.

Mit Tempo 92 innerorts durch Volkringhausen. Das bedeutet Fahrverbot. Überhaupt wurde auf der B 515 zügig gefahren.

Volkringhausen Wer auch immer am Steuer eines Pkw mit Kennzeichen OS gesessen hat: Er oder Sie muss vorübergehend die Fahrlizenz verzichten. Das Fahrzeug aus dem Osnabrücker Raum wurde am Donnerstagmorgen mit Tempo 92 auf der Mendener Straße (B 515) in Volkringhausen geblitzt. 50 km/h sind in geschlossener Ortschaft erlaubt. Insgesamt wurden in dem Zeitraum zwischen 9.40 und 11.50 Uhr 530 Fahrzeuge kontrolliert, 31 von ihnen lagen nach Angaben der Polizei im Verwarngeldbereich. Vier Anzeigen wurden geschrieben. Ein Fahrverbot kam dazu. Die mobile Radarmessung war eine Aktion des Netzwerks Geschwindigkeit. Darin sind neben der Polizei der Märkische Kreis sowie die kreisangehörigen Kommunen vertreten. Rasen gilt in Deutschland als Unfallursache Nr. 1.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve