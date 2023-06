MK/HSK: Absolventen im Bäckerhandwerk feiern Abschluss

Balve/Menden/Sundern. Die Bäckerinnung hat erfolgreichen Azubis zum Ende ihrer Ausbildung gratuliert. Einer von ihnen ist Christopher Sonnemann aus Menden.

Vor der idyllischen Kulisse des Sorpesees im Restaurant „Heimathafen“ der Goldbäckerei Grote aus Balve, konnten die erfolgreichen Auszubildenden im Bäckerhandwerk des Märkischen Kreises ihre Abschluss- und Gesellenbriefe entgegennehmen. Bevor die Absolventen jedoch durch Lehrlingswart Carsten Ashauer, Innungsgeschäftsführer Jens Rodermund sowie den Fachlehrern der Berufskollegs ihre Zeugnisse überreicht bekamen, ließ Jens Rodermund für den entschuldigt fehlenden Obermeister Jörg Voss drei Jahre Ausbildung Revue passieren. Die Azubis kommen aus der ganzen Region.

Er ging hierbei insbesondere auf die Herausforderungen für die Nachwuchskräfte ein, die ihre Ausbildung nahezu komplett unter dem Einfluss der Corona-Pandemie absolvieren mussten. „Gut ausgebildet, aber damit nicht ausgelernt“, so das Motto des Innungsgeschäftsführers, würden die Herausforderungen in einer sich schnell verändernden Welt nicht geringer. Dabei biete eine solide handwerkliche Ausbildung allerdings das beste Fundament und eine Fülle von Karrierechancen. Er beglückwünschte die jungen Nachwuchskräfte daher nicht allein für den erfolgreichen Abschluss, sondern auch dazu, sich für eine Ausbildung im Handwerk entschieden zu haben. Dabei empfehle es sich, selbstverständlich auch an all diejenigen zu denken, die zu einer erfolgreichen Berufsausbildung beigetragen hätten.

Zu den erfolgreichen Absolventen zählen: Ausbildungsberuf Bäcker: Simon Schmidt, Bäckerei Ashauer (Iserlohn), Zelimkhan Shakhiev, Bäckerei Kayser (Neuenrade), Sude-Naz Yilmaz, Goldbäckerei Grote (Balve); Ausbildungsberuf Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk – Schwerpunkt Bäckerei: Emilie Felde, Landbäckerei Sommer (Halver), Julie Schmidt, Landbäckerei Sommer (Lüdenscheid), Christin Harke, Berufsbildungszentrum der KH MK (Iserlohn), Sonja Ertel, Lea Frank, Bojana Lukovic, Jessika Penner, Christopher Noel Sonnemann, alle Goldbäckerei Grote (Balve); sowie die Absolventinnen aus der Winterprüfung 2022/2023: Vahide Türkmen, Niehaves Bäckerei (Wickede-Ruhr), Defne Yavuz, Bäckerei Kayser (Neuenrade) und Larissa Michelle Schmitz, Landbäckerei Sommer (Lüdenscheid).

Christopher Sonnemann aus Menden war übrigens in seiner Ausbildungszeit allein unter Frauen. Er strebte einen Abschluss als Bäckereifachverkäufer an. Jetzt hat das Kommunikationstalent seinen Abschluss in der Tasche.

