MK-Kreisjägerschaft warnt: Gefahr von Wildunfällen wächst

Menden. Jahreszeit und Zeitumstellung sorgen vermehrt für Wildunfälle. Die MK-Jägerschaft gibt Tipps zu richtigem Verhalten. Auch wenn’s gekracht hat.

Die märkische Kreisjägerschaft weist auf die jetzt wieder steigende Gefahr von Wildunfällen hin. Wildtiere kennen die Uhr nicht und reagieren nicht auf die Zeitumstellung. Plötzlicher Nebel, früh einsetzende Dunkelheit, Blätter auf regennassem Asphalt: Im Herbst lauern ohnehin mehr Risiken im Straßenverkehr. Hinzu kommen jetzt die Wildtiere auf ihrer Suche nach einem Winterquartier.

Bei Wildtieren am Fahrbahnrand: Tempo runter, Fernlicht ausschalten

In den Monaten Oktober und November passieren daher überdurchschnittlich viele Wildunfälle. Besonders in der Morgen- und Abenddämmerung sind Wildtiere unterwegs – um sich überlebenswichtigen Winterspeck anzufressen und eine Bleibe für den Winter zu finden. Deshalb gilt: An unübersichtlichen Wald- und Feldrändern Tempo drosseln. Taucht ein Tier am Fahrbandrand auf, unbedingt Fernlicht ausschalten. Das grelle Licht macht orientierungslos. Hupen hingegen ist wichtig: Der laute Ton treibt Rehe, Hirsche oder Wildschweine weg von der Fahrbahn. Droht dennoch ein Zusammenstoß: kontrolliert bremsen und Lenkrad festhalten. Ein Ausweichmanöver ist riskanter: Taucht ein Tier auf, können Nachzügler aus dem Familienverband folgen.

Waldränder und Feldkanten sind Gefahrenzonen – Auch Hupen hilft

Gefahrenzone erkennen: Das sind unübersichtliche Wald- und Feldkanten. Geschwindigkeit anpassen: Tempo 80 statt 100 verringert den Bremsweg um 25 Meter. Vorausschauend fahren: Besonders in der Dämmerung den Fahrbahnrand beachten. Ist ein Tier in Sicht: Fernlicht ausschalten und hupen.

Vorsicht nach dem Unfall: Verletzte Tiere können panisch reagieren

Ist ein Wildunfall passiert, gilt: Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern. Warnblinkanlage anschalten, Warnweste anlegen, Warndreieck aufstellen. Erste Hilfe bei verletzten Personen leisten und Notruf (112) wählen. Verunfallte Tiere nicht anfassen: In ihrer Panik können sie schwere Verletzungen verursachen. Die Fluchtrichtung der Tiere merken und am Straßenrand markieren – etwa mit Taschentuch.

Jäger oder Polizei (Notruf 110) kontaktieren und Standort melden.

Für die Versicherung eine Wildunfallbescheinigung ausstellen lassen.

