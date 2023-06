Zukunftsaufgabe Digitalisieurng. Balves städtische IT-Spezialistin Carmen Schlebrowski steht an der Spitze der Digitalisierung kommunaler Dienstleistungen. Doch selbst in Balve gibt es noch ein Verbesserungspotenzial.

Zukunftskommission MK will zurück in die Zukunft: Balver mit dabei

Balve/Lüdenscheid. Landrat Marco Voge startet ein „wegweisendes Projekt, um Weichen für die Zukunft zu stellen“. So nennt es Kreis-Sprecher Alexander Bange in einer jüngst veröffentlichten Mitteilung. Eine Zukunftskommission mit Schlüsselakteuren und Experten will die Stärken des Kreises bündeln. Dazu zählt ein Balver.

Zukunftsaufgabe Mobilität. Die Sperrung der A 45 bei Lüdenscheid hat ohnehin bestehende Probleme verschärft. Hier ein Stau auf der Sauerlandstraße in Balve.. Foto: jürgen overkott / WP

Kreis-Sprecher Bange: „Ziel ist es, gemeinsam Chancen zu erkennen, Ideen zu generieren, geschlossen aufzutreten und Projekte schnell und unbürokratisch zu realisieren.“ Der Auftakt ist inzwischen gemacht: Landrat Marco Voge hat Akteure aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik an einen Tisch gebracht und zum Start der Zukunftskommission Märkischer Kreis begrüßt.

Die Expertenrunde ist eine Gruppe aus verschiedenen Lebens- und Arbeitsbereichen, die sich mit Strukturen, Stärken und Herausforderungen des Märkischen Kreises auskennt. Die Räumlichkeiten der Auftaktveranstaltung passen dabei zum „ambitionierten und zukunftsorientierten Projekt“ (Kreis-Sprecher Alexander Bange): Denn der „Weltenraum“ in Iserlohn steht für modernes, kreatives Arbeiten. Dieser Co-Working-Space – Gemeinschaftsbüro für mehrere Kleinunternehmen oder Initiativen – bietet Raum für Austausch und innovative Ideen.

Die Aufbruchstimmung

Voge betonte die Bedeutung der Initiative: „Die Zukunftskommission ist ein wichtiger Schritt, um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen und unseren Kreis weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit den Schlüsselakteuren vor Ort möchten wir das vorhandene Knowhow bündeln und gemeinsam innovative Lösungen erarbeiten. In der Zukunftskommission wird über die Grenzen einzelner Bereiche hinweg gedacht. Eine Struktur, die alle an einen Tisch bringt, haben wir bisher noch nicht.“ Das soll sich ändern. Vorgesehen ist eine Art „Think Tank“ -- Denkfabrik – für den Märkischen Kreis. „Wir wollen eine Aufbruchstimmung erzeugen. Anregungen dazu nehmen wir gerne auf, gute Ideen sind jederzeit willkommen“, hieß es.

Ziel sei es, bestehende Netzwerke an einen Tisch zu bringen, um den Märkischen Kreis insgesamt weiterzuentwickeln. Voge: „Wir haben das Knowhow und die Stärken, um neue Ideen und konkrete Projekte anzustoßen, die Attraktivität des Kreises zu steigern und unseren schönen Kreis fit für die Zukunft zu machen. Danke an alle, die ihre Mitarbeit zugesagt haben, um für die Bürgerinnen und Bürger an einem Strang zu ziehen.“ Dabei sei Pragmatismus gefragt: Statt langer Berichte und Bürokratie sind gemeinsame Initiativen, konkrete Arbeitspapiere und kurze Projektskizzen vorgesehen. Neben langfristigen Zielsetzungen sollen Projektideen, Lösungsansätze und Verabredungen für die Region entstehen.

Zukunftsaufgabe Klimaschutz. Pflanztag der Grundschule Garbeck mit Schulleiterin Silke Bathe, Förster Richard Nikodem und Waldbesitzer Thomas Schröder von der DEVK-Versicherung Foto: Grundschule Garbeck

Ein Ansatz der Zukunftskommission ist beispielsweise die Fortführung des Prozesses „Südwestfalen startet durch“ im Märkischen Kreis. Dabei sollen Schwerpunkte gesetzt werden. Der Märkische Kreis strebt weiter an, kreativen Ideen Raum zu geben. Verzahnt wird die Arbeit auch mit dem Strategieprozess der kreiseigenen Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im MK (GWS). Ideen sollen gemeinsam mit dem neuen Fachdienst Kreisentwicklung umgesetzt. Der Fachdienst soll erklärtermaßen bestehende Kompetenzen aus dem Kreishaus bündeln. Darunter fallen zunächst die Themenfelder Mobilität, Klimaschutz und Digitalisierung. Zukünftig ist geplant, in weiteren Arbeitsgruppen und Workshops Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Themenbereichen zu beteiligen. Auch Gäste sollen eingeladen werden. Der nächste Austausch soll im Herbst stattfinden.

Die Besetzung

Zur Zukunftskommission gehören unter anderem Christian Lepping (AGV Lüdenscheid), Özgür Gökce (Märkischer Arbeitgeberverband),

Start der Zukunftskommission in Iserlohn: Landrat Marco Voge, Dirk Jedan (Kreishandwerkerschaft), Markus Bruch (Fachdienst Kreisentwicklung), Hubertus Mühling (Bürgermeister Stadt Balve), Sandra Pawlas (Agentur für Arbeit), Jochen Schröder (GWS), Christian Lepping (AGV) und Christoph Neumann (Weltenraum). Foto: Hannah Heyn / Märkischer Kreis Foto: Hannah Heyn / Märkischer Kreis

Dirk Jedan (Kreishandwerkerschaft), Bernd Schildknecht, stellvertretender Landrat und DGB-Chef auf Kreisebene, Ralf Geruschkat (SIHK), Hubertus Mühling, Balves Bürgermeister, Stefan Janning (MVG), Sandra Pawlas (Agentur für Arbeit Iserlohn), Prof. Norbert Jardin (Ruhrverband), Ralf Schwarzkopf, Stellvertretender Landrat und Landtagsabgeordneter, sowie Jochen Schröder (GWS).

