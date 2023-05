Mobile Radar-Kontrollen im Hönnetal: Darum sind sie nötig

Balve. Immer wieder gibt es Radar-Kontrollen im Hönnetal. Die Polizei verweist auf Unfälle. Erst kürzlich hat es wieder gekracht.

Den Rasern auf der Spur: Das Netzwerk Geschwindigkeit erklärt seine Arbeit. Einer der Unfall-Hotspots liegt im Balver Stadtgebiet.

Beim „Blitzen“ arbeiten Polizei, Kreis und Kommunen zusammen: Dieser Tage tagte im Iserlohner Kreishaus das Netzwerk Geschwindigkeit. Vertreter kommunaler Ordnungsämter, des Märkischen Kreises und der Polizei erörterten Tabellen und Karten zu Unfallstrecken. Eine auch bei Motorradfahrern beliebte Strecke ist dabei im Blickpunkt: die B 515 im Hönnetal.

Mareen Weische, Leiterin der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde, wird von Polizeisprecher Christof Hüls mit den Worten zitiert: „Wir wollen dem Eindruck entgegentreten, dass wir da messen, wo es Geld einbringt.“ Tatsächlich geben demnach aktuelle Unfallentwicklungen den Ausschlag.

Für jeden Verkehrsunfall ermittelt die Polizei die wahrscheinlichste Unfallursache, wie es in der Mitteilung hieß. Häufig ergibt sich diese aus den vor Ort festgestellten Fakten in einer Kombination mit den Zeugenaussagen. So können gezielt Maßnahmen ergriffen werden. Der Leiter des Verkehrsdienstes, Claus Croce, beleuchtete bei der Sitzung in Iserlohn die Unfallentwicklung der vergangenen fünf Jahre. Dabei spielten natürlich auch die veränderten Verkehrsströme seit der Sperrung der Autobahnbrücke über dem Rahmedetal eine Rolle.

Tempo-Verstöße bleiben eine der Hauptunfallursachen. Neben der Polizei und dem Märkischen Kreis ahnden die größeren Kommunen Verstöße gegen Tempolimits. Seit inzwischen 16 Jahren stimmen sich die Behörden untereinander ab, definieren Schwerpunkte und sprechen Strategien ab. Dazu gehören deutlich häufigere Kontrollen an unfallträchtigen Strecken. An solchen Straßen werden immer wieder in vorgegebenen Abständen Radarwagen und Messsysteme auch an mehreren Tagen hintereinander postiert. Das Netzwerk Geschwindigkeit folgte einer Empfehlung der Universität Köln. Die Wissenschaftler ermittelten eine Kontrolldichte mit der höchsten Nachhaltigkeit. Pkw-Fahrer sollen stets mit Messstellen rechnen. Diese Taktik scheint aufzugehen: Weniger Tempoverstöße und weniger schwere Raser-Unfälle geben den Forschern recht. So können immer wieder Schwerpunkte aufgegeben werden zugunsten anderer Unfallstrecken. Einige Strecken bereiten Polizei und Ordnungsämtern weiter Kopfzerbrechen, weil dort zu schnell gefahren wird. Zu den aktuellen Unfallstrecken gehört weiter die B 515 im Hönnetal. Erst kürzlich stürzte ein Motorradfahrer aus Holland in Volkringhausen schwer.

