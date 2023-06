Ratsausschuss USB Mobilfunk-Report: Fast kein reines 5G-Netz in Balve

Balve. Mobilfunk-Koordinator Thomas Hoheisel berichtete in Balves Ausschuss USB Erschreckendes. Im reinen 5G-Netz herrscht meist Funkstille.

Andreas Giesen guckte hochkonzentriert. Kurz vor der Eröffnung des Ratsausschusses USB checkte der CDU-Ratsherr die Sitzungsvorlage. Drinnen brauchen er und die übrigen Mitglieder der kommunalpolitischen Gremien längst kein Papier mehr. Das digitale Ratsinformationssystem auf der kommunalen Homepage balve.de macht’s möglich – und das iPad für die Ratsmitglieder. Im Rathaus kommen die Geräte per Wlan ins Netz; sie eignen sich aber auch für den mobilen Datenaustausch. Genau darüber informierte vor Ort Kreismobilfunk-Koordinator Thomas Hoheisel. Sein Bericht offenbarte in Teilbereichen schwerwiegende Mängel.

Als Ziel hat sich der Märkische Kreis die „flächendeckende Mobilfunkversorgung mit 4G/5G“ vorgenommen. Die Kürzel stehen für Mobilfunk der vierten oder fünften Generation. Gerade diese beiden Generationen markieren gegenüber früheren Mobilfunk-Standard einen technologischen Sprung. 4G verbreitet Daten mit einem Tempo von bis zu 500 Mbit pro Sekunde, bei 5G ist die Geschwindigkeit gar doppelt so hoch. Wie weit ist die Verwaltung bisher gekommen?

Bei der Versorgung von Mobilfunknutzern nach dem 4G-Standard liegen sowohl der Märkische Kreis als auch die Stadt Balve unter dem Landesschnitt. Landesweit liegt der Versorgungsgrad inzwischen bei 97,9 Prozent. Im Kreis- wie im Stadtgebiet ist die Abweichung nach unten gering.

Deutliche Abweichungen indes gibt bei der Versorgung der Region nach dem 5G-Standard. Oft steht hinter dieser Art der Versorgung ein Mix aus neuer und älterer Technik. Landesweit erreicht er eine Abdeckung von 89,3 Prozent. Im Märkischen Kreis liegt die Abdeckung jedoch lediglich bei zwei Drittel. Dieser Wert wird in Balve sogar noch – geringfügig – unterschritten.

Ganz finster sieht es beim reinen 5G-Netz. In Fachsprache firmiert es als 5G SA. SA steht für „stand alone“. Es umfasst das gesamte Netz, vom Kernnetz im Hintergrund bis zum Zugangsnetz für Mobilfunknutzer. In NRW erreicht der Versorgungsgrad mit dem reinen 5G-Netz nicht mal zwei Drittel. Kreisweit liegt der Wert bei schlappen 41,88 Prozent. Doch das ist längst nicht alles. In Balve erreicht der Versorgungsgrad nicht mal zehn Prozent. 8,7 Prozent der Nutzer im Balver Stadtgebiet können auf reines 5G-Netz festgelegt.

Thomas Hoheisel und sein Kollege Matthias Pohl wissen, dass es dabei nicht bleiben kann. Bisher bietet kein Provider im Außenbereich 4G- oder 5G-Empfang. Kreisweit finden in sieben Bereichen Markterkundungen statt. Dazu zählen auch Mellen. Dort ist sogar ein eigenwirtschaftlicher Ausbau vorgesehen – also ohne Fördermittel.

Die beiden Mobilfunk-Koordinatoren helfen kreisweit bei Standortsuche und Infrastrukturanbindung. Neben den bisherigen Standortbegehungen sollen weitere Termine folgen. Beim Ausbau des Netzes könnte verstärkte Zusammenarbeit der Anbieter helfen. Thomas Hoh-eisel nannte als Beispiel „Antennen-Sharing“ – mehrere Provider teilen sich eine Antenne. Das hat ein Vorteil, dass die sogenannten „Greyspot“-Gebiete schrumpfen. In derlei Zonen bietet lediglich ein einziger Anbieter Mobilfunk an.

Hügellandschaft bremst Netz

Thomas Hoheisel erklärte, die Schwächen der Mobilfunk-Versorgung hänge zumindest teilweise mit der sauerländischen Hügellandschaft zusammen. Hausgemachte Probleme sind darauf zurückzuführen, dass Mobilfunkanbieter dünn besiedelte Bereiche als unwirtschaftlich ansehen. Thomas Hoheisel: „Die Mobilfunkanbieter kennen ihre Schwachstellen.“ Ein Versprechen gab er dem Ausschuss: „Der Mobilfunkempfang 4G als auch 5G wird konstant besser.“

