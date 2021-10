Mobilitätsinsel: E-Bike-Simulator bald auch in Beckum?

Garbeck/Beckum. An zwei Orten hat die Mobilitätsinsel bereits Halt gemacht. Bald soll der E-Bike-Simulator auch nach Beckum kommen.

Die zweite Station ist beendet, die Mobilitätsinsel liegt nun im Winterschlaf. Alessa Näpel von den Stadtwerken Menden zieht ein Fazit aus Mellen und Garbeck und berichtet von ersten Erkenntnissen. Auch gibt es Pläne für das kommende Jahr.

Erste Station der Mobilitätsinsel war im Sommer im Landmarkt Mellen, dann ging es auf das Jungferngut Lösse in Garbeck. Dort ist das Projekt für dieses Jahr vor kurzem beendet worden, die Einrichtungen sind eingelagert. „Auch auf dem Gut hatten wir eine schöne Atmosphäre für die Mobilitätsinsel“, erzählt Alessa Näpel, die das Projekt für die Stadtwerke betreut. Um dann auf die Zahlen zu sprechen zu kommen: Gut 60 Teilnehmer habe es in Garbeck gegeben, ungefähr so viele wie zuvor in den Wochen in Mellen. Unterschied zum Golddorf: „In Garbeck gab es mehr Gruppenveranstaltungen.“

So wären hier zum Beispiel der Verein Hönnetal im Wandel, Auszubildende der Firma Paul Müller oder auch die Ortsunion gemeinsam vorbeigekommen. Während in Mellen verstärkter der gut einstündigen Rundgang von Einzelpersonen wahrgenommen wurde. Für die Zukunft, wenn die Mobilitätsinsel im kommenden Jahr neue Standorte im Balver Stadtgebiet anbieten möchte, sieht Näpel das als den geeigneten Weg: Gruppen, Vereine, Institutionen ansprechen. „Wir sind auf die Netzwerke vor Ort angewiesen.“ Dadurch könne man einerseits mehr Frequenz für das Angebot generieren, eine Nutzung in einer gut bekannten Gemeinschaft mache aber auch inhaltlich für alle Beteiligten Sinn. „Es bringt ganz andere Erkenntnisse und Ergebnisse wenn man in der Gruppe diskutieren und sich gegenseitig bereichern kann.“ Und für die Gruppen habe es auch einen Mehrwert, sich statt ihres sonst gepflegten Schaffens mal einem ganz anderen Thema, der Mobilität der Zukunft nämlich, gemeinsam zu widmen. „Und das ganze hat einen schönen Eventcharakter.“

Für den Standort Garbeck will sich Alessa Näpel noch bei den Gastgebern, der Familie Lösse, bedanken: „Die haben auch privat ganz viel Werbung für uns gemacht.“ Die Ergebnisse beider bisherigen Standorte sind nun gesammelt und auch bereits an den wissenschaftlichen Partner, ein Innovationslabor, geschickt worden.

Alessa Näpel gibt außerdem ihre eigenen Eindrücke wieder. Mit Blick auf die Garbecker Teilnehmer lobt sie, dass auch sehr viele vermeintliche kleine, aber konkrete Verbesserungsvorschläge zur Infrastruktur gemacht wurden: „Zum Beispiel wo vielleicht ein Zebrastreifen fehlt oder ein abgesenker Bordstein.“ Hinsichtlich Einwohnerzahl und Infrastruktur unterschieden sich die beiden ersten Stationen deutlich voneinander. Garbeck ist auch dank des Bahnhofs deutlich besser an den Nahverkehr angebunden, Kindergarten und Schule sind im Gegensatz zum Golddorf vor Ort. Für Alessa Näpel deshalb eine spannende Erkenntnis: In Mellen scheint das Rad immerhin Verkehrsmittel Nr. 2 zu sein. Nach dem Auto, das hier wohl auch mittelfristig für die meisten kaum ersetzbar sein dürfte. In der Mobilitätsinsel kann man aber auch im besten Wortsinne schon erfahren, wie sich autonomes Fahren anfühlt. Ebenso E-Scooter ausprobieren oder sein Reaktionsvermögen auf einem flotten E-Bike testen. 2022 soll die Mobilitätsinsel auf jeden Fall wieder zum Leben erwachen, laut Alessa Näpel sei man nun etwa über einen passenden Standort in Beckum im Gespräch. Und weitere Ortsteile stehen auf der Liste. „Und wer Ideen hat, darf sich gerne noch melden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve