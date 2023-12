„Mörderische Sauerländer“ meucheln in Sokola.de

Langenholthausen Geschenk vergessen? Die „Mörderischen Sauerländer“ haben einen Tipp.

– „Aufgeklärt“ heißt das neue Programm der heimischen Krimiautoren „Mörderische Sauerländer“. Aus ihren selbst verfassten Krimierzählungen werden mitten in Langenholthausen in der Sokola.de lebendige Szenen. Drei Kriminalfälle aus dem aktuellen Buchband „Mörderische Sauerländer- Schlag 9“ sollen vor den Augen des Publikums aufgeklärt werden.

Reiner Zufall ermittelt

Zu diesem Zweck schlüpft Frank Kallweit in die Rolle des Chefermittlers Hauptkommissar Reiner Zufall. Beim ersten Fall geht es um Klingeltöne, den Tod zweier Millionäre und um das turbulente Liebesleben des Ermittlers. Seine Mutter, gespielt von Susanne Willaschek, will im Leben des Ermittlers wieder ein Wörtchen mitreden. Will seine Kollegin Sarah Kreisch die emotionale Notlage ihres Chefs ausnutzen? Hat eine Serienmörderin es am Ende auch noch auf Reiner Zufall selbst abgesehen? Während in einem Restaurant am Seilersee die Serientäterin überführt wird, lauert in den heimischen Wäldern rund um Balve der Tod. Manche Pilze sind tödlich. Diese Erkenntnis nutzen Meinolf Rennebaum und Burkhard Berens als Pilzesammler mit mörderischer Absicht. Aber ist die Trauer der Witwe vielleicht nur gespielt? Welche Rolle spielt bei den Ereignissen ihre Freundin? Manchmal trügt der Schein, und die Lösung überrascht.

Der Enkeltrick

Die beiden Frauen werden dargestellt von Martina Grünebaum und Nadine Wulf. Beim letzten Fall geht es um einen Enkeltrick, der überhaupt kein Enkeltrick ist, da der Täter tatsächlich der Enkel ist. In diesen Fall werden zwei Freundinnen verwickelt, gespielt von Gabi Schumann und Astrid Kallweit, die statt einer Diät lieber zum Sport im Park gehen wollen. Aber Sport soll ja bekanntermaßen Mord sein. So endet auch dieser Fall am Ende tödlich. „In LA wird es turbulent für das Publikum“, verspricht Frank Kallweit. „Alle Fälle werden mit Spannung, viel Witz und Lokalkolorit aufgeklärt.“

Die Aufführung findet am Freitag, 26 Januar, um 19.30 Uhr in der Sokolade in Langenholthausen statt. Der gesamte Erlös soll dem gemeinnützigen Verein „Reiten für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung LA e.V“ zu Verfügung gestellt werden. Als Spende für den Eintritt werden acht Euro empfohlen. Es darf natürlich gerne mehr gegeben werden.

Tickets

Karten können bestellt werden bei SoKoLa.de, info@sokola.de, 0160-91007146 oder bei der Wortspieler-Hotline unter 02394-8219 oder bei Nicole Müller-Westernacher unter 0152-54013966.

