Lesung „Mord am Hellweg“-Feeling: Rausch liest in Balve aus Krimi

Balve/Menden. „Mord am Hellweg“-Feeling garantiert: Jochen Rausch liest heute (15.3.) aus neuem Krimi im Pfarrheim St. Blasius Balve. Eintritt frei!

Dem Mendener Andreas Wallentin von der Buchhandlung Daub ist ein kleines Kunststück gelungen. Er hat seine Kontakte zur Verlagsbranche spielen lassen, um den neuen Krimi „Im toten Winkel“ von Jochen Rausch exklusiv in sein Geschäft an der Unnaer Straße in Menden liefern zu lassen. Der Piper-Verlag in München liefert das Buch eigentlich erst am 30. März aus. Der Autor liest Mittwoch, 15.3, 18.30 Uhr, im Pfarrheim St. Blasius in Balve. Die Westfalenpost präsentiert die Veranstaltung.

WDR-Moedartorin Christine Westermann und Mendens Buchhändler Andreas Wallentin vor ihrer Bücher-Sendung auf WDR 5 im Kölner Funkhaus Foto: WDR

Wer ist der Autor?

Jochen Rausch (66) hat die junge WDR-Hörfunk-Welle 1Live aufgebaut. Seine Leidenschaft gilt seit Jahren schon dem Buch.

Worum geht es in dem Krimi?

Der Autor schreibt sein Buch aus den Augen einer Frau. Im Zentrum steht die Münchner Fahnderin Marta Milutinovic, die nach dem gewaltsamen Tod ihrer Tochter in eine Krise gerät, in der sie einen folgenschweren dienstlichen Fehler macht. Anschließend wird sie nach Franken in die Nähe der tschechischen Grenze weggelobt. Dort wühlt sie ein nicht aufgeklärter alter Mordfall auf. Es geht um den Tod eines Jugendlichen. Die Fahnderin macht erneut schwere Fehler, gerät in Gefahr, erlebt teilweise sexualisierte Gewalt. Aber sie klärt den Fall. Doch dem Autor geht es weitaus mehr um eine starke Frau, die alle, vor allem eigene Hindernisse überwindet, als um den Fall – wobei der Krimi-Plot aller Ehren wert ist.

Was ist nötig, um an der Lesung teilnehmen zu können?

Die Veranstaltung ist gratis. Die Zahl der Plätze allerdings begrenzt. Daher empfiehlt sich eine Anmeldung: balve@westfalenpost.de. Einlass ist um 18 Uhr.

