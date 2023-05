MTB bis Tourenbike: SGV Balve kurbelt Radsport an

Balve. Wanderer sind auch auf dem Fahrrad trittsicher: Das beweist der SGV Balve Samstag. Das Angebot an Ausfahrten ist riesengroß.

Der SGV Balve ist auf dem besten Weg, vom reinen Wanderclub zum vielseitig aufgestellten Breitensportverein zu werden. Neben jungen Events wie Klettern oder Kanufahren rückt spaßorientiertes Radfahren immer mehr in den Vordergrund. Den bundesweiten Umweltwettbewerb „Stadtradeln“ nutzt der SGV dazu, am Samstag, 13. Mai, ein Fahrrad-Festival mit einer Vielzahl von Touren anzubieten. Der Verein denkt aber schon über diesen Anlass hinaus. Was er vorhat, verraten Vereinsvize Mario Cortina und Wanderwart Stefan Köster.

SGV Balve dreht MTB-Runde. Akku-Kraft und Bio-Bike: Beides geht. Foto: SGV Balve

Der SGV stellt beim „Stadtradeln“ erneut ein eigenes Team. 34 Mitglieder sind dabei. Bis Mittwoch sind knapp 800 Kilometer zusammengekommen. Damit liegt die SGV-Truppe in der Teamwertung auf Platz 3 hinter den Beckumer Bikern und dem Hönnevital. Am kommenden Samstag kommt reichlich Strecke dazu.

Obendrein ist das Bike-Paket eine Einladung an Mountainbiker ohne Vereinsbindung – und an Tourenradler. „Wir haben das im vorigen Jahr auch schon gemacht“, erzählt Stefan Köster, „und wir haben eine unglaublich gute Resonanz darauf gehabt.“ Deshalb steht am Wochenende eine Fortsetzung an.

Die Zweirad-Gemeinde trifft sich um 13 Uhr am Wanderheim. Gleich fünf Angebote stehen zur Auswahl.

1. Eine Jedermann-Tour führt über eine 34-Kilometer-Strecke durchs Hönnetal. Asphalt und Schotterpiste sind angesagt. Die Route eignet sich für Tourenräder, Gravelbikes und Mountainbikes (MTB). Stefan Köster führt das Fahrerfeld. „Es ist eher eine Genusstour“, sagt Mario Cortina. Stefan Köster ergänzt: „Auch wenn die Tour 400 Höhenmeter hat – es wird niemand überfordert.“

2. Über Wald- und Wirtschaftswege geht es bei der Mountainbike-Tour mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, ebenfalls 34 Kilometer lang. Mario Cortina und Siegfried Mertens leiten die Gruppe.

3. Damen-Wahl: An Frauen richtet sich ein 37 Kilometer langer Kurs. Mountainbikerinnen können sich auf einen mittleren Schwierigkeitsgrad einstellen. Monika Köster und Iris Dohalt fahren vorne weg.

4. Bio-Biker werden angesprochen mit einer 30-Kilometer-Ausfahrt. Akku-Unterstützung bei Mountain- oder Gravelbikes ist tabu. Pure Muskelkraft zählt. Enrico Fleitmann fährt an der Spitze, und Lars Dohalt.

5. Die Königsdisziplin ist die MTB-Tour für Könner. Die Rede ist von sehr hohem Anspruch. Es geht teilweise über Wege mit schwierigen Trails. Schutzausrüstung – etwa Knieschoner – wird empfohlen. Das raten die Guides Martin Terbrüggen und Marko Knips.

Eines gilt für alle Teilnehmenden: Helmpflicht. Pro Gruppe zehn Leute – das wäre für den SGV ein schönes Ergebnis. Bei deutlich größerem Andrang ist eine Teilung der Gruppe möglich.

Alle Runden sind auf etwa drei Stunden angelegt. Ab 16 Uhr gibt es am Wanderheim Kaltes und Warmes. Mario Cortina: „Wir werden den Grill anwerfen.“

SGV plant Rad-Gruppe

Der SGV Balve stellt neues Jahresprogramm vor: Stefan Köster, Andreas Romberg und Mario Cortina (von links). Köster und Cortina kurbelt auch gern. Foto: jürgen overkott / WP

Der Aktionstag beim „Stadtradeln“ will auch Werbung für die Mountainbike-Gruppe des SGV machen. Das Interesse daran ist gewachsen. Anfänglich kurbelte die Gruppe alle vier Wochen durchs Gelände. Inzwischen trifft sie sich 14-tägig an jedem zweiten Sonntag im Monat jeweils um 13 Uhr. „Wir wollen die Gruppe künftig aber auch für normale Tourenradler interessant machen“, sagt Stefan Köster, „die Mountainbike-Gruppe würde zur Rad-Gruppe.“

Damit würde der SGV eine Lücke im Breitensport-Angebot der Stadt füllen: Geführte Fahrrad-Touren für alle Interessierten gab es bisher nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve