Mülltonne in Garbeck brennt nachts

Garbeck Die Feuerwehr ist am frühen Montagmorgen in Garbeck zu einem Einsatz ausgerückt. Warum die Polizei ermittelt.

Eine Mülltonne hat am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr vor einem Haus in der Tannenstraße in Garbeck. Das erklärte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann am Montag. Durch die Feuerwehr sei der Brand in der Folge rasch gelöscht worden. Aus welchem Grund die Mülltonne in Brand geriet, sei noch nicht bekannt. Schlotmann konnte sich eine Selbstentzündung der Mülltonne bei winterlichem Wetter nicht vorstellen. Vermutlich sei fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung sei Spiel. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

