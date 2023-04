Balve. Musikverein Balve: Große Ehre für Josef Rademacher - und große Pläne.

Große Ehre für Josef Rademache: Am Freitagnachmittag hat der Vorstand des Musikvereins Balve Klarinettist Josef Rademacher für 75 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Vorsitzender Paul Stüeken kam zur Ehrung, Geschäftsführer Julian Krüdewagen, zweiter Vorsitzender Tobias Platte, Jugendausbilderin Elvi Klein und Kassierer Wenzel Klein. Der Jubilar und seine Ehefrau Jutta strahlten - zumal die Ehrung im eigenen Wohnzimmer stattfand.

Das ist die Ehrenplakette Foto: Musikverein Balve

Darüber hinaus blickt der Musikverein Balve nach vorn. Nach den erfolgreichen Konzerten der benachbarten Musikvereine Garbeck und Beckum plant auch die Schar um Paul Stüeken einen großen Auftritt. Am Samstag, 13. Mai, 15 Uhr, beginnt ein Jugendkonzert in der Aula der Realschule am Krumpaul. Bevor die jungen Musikerinnen und Musiker ihrem Publikum einen musikalischen Blumenstrauß überreichen, dürfen sich alle Beteiligten am Kuchenbüffet stärken.

Der Konzerttermin ist clever gewählt. Tags drauf ist Muttertag.

