Musikverein Balve: Kaffee-Konzert von Queen bis Adele

Mit Melodien in den Frühling: Die Jugend des Musikvereins Balve spielte erstmals in der Aula der Realschule ein Frühlkingskonzert.

Balve. Der Nachwuchs des Musikvereins Balve spielte erstmals in der Aula der Realschule. Wie war’s?

In der Aula der Balver Realschule ging es am Samstag schwungvoll zu. Das Jugendorchester des Balver Musikvereins lud zum großen Jugendkonzert mit Kaffee und Kuchen ein. Ganz neu war, dass dieses Konzert erstmalig in der Aula, statt in der Ausstellungshalle des Autohauses Levermann an der Hönnetalstraße stattfand. Auch Vorsitzender Paul Stüeken machte eine neue Erfahrung.

Paul Stüeken kündigt erstmalig ein Frühlingskonzert an. Foto: Sven Paul / WP

Er durfte das erste Jugendkonzert in seiner Amtszeit ankündigen. „Liebe Freunde des Balver Musikvereins, es ist mir heute eine Ehre und eine große Freude, euch alle hier heute Nachmittag, nach langen Coronaentbehrungen, endlich wieder den Lohn eurer Kinder für monatelanges Proben und Üben präsentieren zu können“, sagte Stüeken. Stolz sei er auf seine jungen Musiker, welche unter der Leitung von Jugendausbilder Thomas Schmitz, musikalisch gereift seien. „Überzeugt euch heute alle selber einmal davon und genießt diesen wunderbaren Nachmittag zusammen mit uns und euren Kindern. Gerne dürft ihr im Anschluss an unser Konzert noch etwas hier verweilen.“ Besonders wichtig sei es, dass allen Kindern in dieser entscheidenden Entwicklungsphase weiterhin der Rücken gestärkt werde. „Große Aufgaben und Herausforderungen erwarten sie schließlich beim weiteren Spielen in unserem Hauptorchester unter der Leitung von unseren Dirigenten Phillip Cramer.“

Zudem verwies Stücken auf das große Projektkonzert des Balver Musikvereins am 23. September in der Balver Höhle, wenn etwa 150 Musiker internationale Filmmusiken präsentieren. „Der Kartenverkauf für dieses große Event wird in Kürze im Internet freigeschaltet.“ Musik sei ein Hobby wie kaum ein anderes Hobby. „Dieses Hobby begleitet einen das ganze Leben, was bedeutet, dass sich der große Einsatz für dieses Hobby das ganze Leben auszahlt.“

Gut besucht ist die Aula der Balver Realschule beim diesjährigen Jugendkonzert. Foto: ven Paul / WP

m Samstagnachmittag zahlte sich der Einsatz der Musikvereinsjugend für alle Seiten aus. Der Nachwuchs zog den Gladiatoren gleich in die Aula ein. Nachdem die erste Nervosität auf der Bühne verflogen war, ging es bunt durch verschiedene Stilrichtungen der Musik. Während bei dem Meisterstück „Bohemian Rhapsody“ der Weltgruppe Queen noch das Orchestrale und teils Operettenhafte den Ton angab, ging es mit rockigen Tönen der Punk-Gruppe Green Day weiter. Hier ging es über den Boulevard der verlorenen Träume auf direkten Weg zur Hymne auf das Leben: „Viva la Vida“ von Coldplay. Aber auch der früh verstorbene König des Pop Michael Jackson wurde an diesem Nachmittag von den Musikern gewürdigt, dazu kamen die obligatorische Zugabe „Rollin in the deep“ der stimmgewaltigen Adele.

Spenden in die Tuba

Zwischen all diesen Stücken gab es immer sehr ausführliche Beschreibungen über Art und Herkunft dieser Stücke und über die jeweiligen Künstler.

Da der Eintritt an diesem Konzert für alle Besucher kostenlos war, wurde am Ende der Darbietung noch darauf hingewiesen, dass sich am Ausgang eine Spendentuba befinde. „Das Geld geht an unseren Nachwuchs im Rahmen der Jugendarbeit. Also spendet fleißig“, gab der erste Vorsitzende den Besuchern noch auf den Weg mit. Das Publikum hat die Botschaft offenkundig verstanden.

