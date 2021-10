Musikverein Balve: Paul Stüeken Senior neuer Vorsitzender

Balve. Paukenschlag beim Balver Musikverein: Mit Paul Stüeken Senior wurde der Wunschkandidat der Musiker zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Die Musiker des Musikverein Balve können endlich aufatmen. Mit Paul Stüeken Senior wurde der Wunschkandidat der Musiker in das Amt der ersten Vorsitzenden gewählt.

Nach der langen Durststrecke ohne 1. Vorsitzenden übernimmt der Balver Mediziner nun den Posten von Christian Wulf, der bereits bei der Versammlung im Februar 2020 nicht für eine Wiederwahl kandidierte. Aber trotz aller damaligen Bemühungen, auch im Vorfeld der Versammlung, war es den Mitgliedern nicht gelungen, Ersatz für Wulf zu wählen. Somit ging die Suche weiter. Trotz fehlendem Vorsitzenden war der Verein jederzeit geschäftsfähig. In der Zwischenzeit übernahm Vize Tobias Platte die Leitung des Vereins.

Dr. Paul Stüeken Senior stellt sich den Musikern des Balver Musikvereins persönlich vor. Foto: Sven Paul

Von der Not des seinerzeit führungslosen Vereins erfuhr Paul Stüeken nach einem Hochamt in der Balver Höhle, als die Musiker dem amtierenden Schützenkönig Dechant Andreas Schulte und seinem Hofstaat noch ein kleines Ständchen brachten. „Damals erfuhr ich von euch, dass ein Vorsitzender fehlt, der den Musikern die Richtung vorgibt. Da ich mich an diesem Zeitpunkt immer mehr aus meiner Praxis zurückgezogen und meinen Sohn Paul diese immer mehr überlassen habe, hab ich ja die Zeit dazu, mich voll um unseren Traditionsverein zu kümmern und bot meine Unterstützung an. Ich bin selber kein Musiker, außer dass ich zu Hause ab und an am Klavier was spiele, bin aber dem Musikverein zutiefst verbunden. Fünf meiner sechs Kinder haben hier eine musikalische Heimat gefunden und wir waren oft dabei, wenn die Musiker Auftritte hatten. Man kannte sich also schon seit Jahren“, so Stüeken Senior.

+++ Musikverein Balve macht bei Proben wieder Dampf +++

Coronapandemie machte nicht leicht

Nicht nur, dass dem Verein ein Vorsitzender fehlte, auch die Coronapandemie machte es den Musikern nicht einfach. „Es waren zwei turbulente Jahre“, erklärt der 2. Vorsitzende Tobias Platte zu Beginn der Versammlung im Restaurant zur Höhle. „Coronabedingt waren Proben nicht machbar. Darunter hat mit am meisten die Jugendförderung gelitten. Dies gilt es nun aufzuholen. Proben waren, wenn es gerade keinen Lockdown gab, nur unter hohen Auflagen und da auch nur als Einzelunterricht machbar. Als Ersatz dafür haben wir in der Zeit vermehrt auf Online-Schulungen unser Nachwuchsmusiker gesetzt. Erst ab diesem Sommer ist es uns wieder möglich, einen relativ normalen Unterricht durchzuführen“, so Platte.

Kassierer Wenzel Klein hatte ebenfalls keine guten Nachrichten für die anwesenden Vereinsmitglieder. „Wir haben Verluste gemacht. Uns fehlen einfach die Einnahmen durch die Veranstaltungen und Konzerte. Aber es gibt wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Die Anfragen nach Konzerten nehmen zum Glück wieder zu. Wir versuchen, jetzt so schnell wie möglich die Verluste wieder auszugleichen.“

Dabei zeigt sich die Schützenbruderschaft St. Blasius Balve als Helfer in der Not. Vereinsvorsitzender Christoph „Keksi“ Rapp und Geschäftsführer Thomas Scholz boten bei der Versammlung direkt ihre Hilfe an. „Wir möchten unserem Musikverein gerne helfen. Wir übernehmen die Kosten für die Instrumentenwartung. Schließlich seid ihr es, die auf dem Schützenfest für den guten Ton sorgt“, so der Balver Schützenchef.

Matthias Streiter feiert seine 40-jährige Mitgliedschaft im Verein. Foto: Sven Paul

Bei den Ehrungen sorgten zwei Balver für tosenden Applaus im Saal. Mit Matthias Streiter und Hubert Hahn wurden zwei große Förderer und Mitglieder für 40 Jahre Treue und Vereinstätigkeit ausgezeichnet. „Ohne diese beiden Persönlichkeiten wäre der Verein nicht das, was er heute ist. Wir können stolz auf die beiden sein und uns an ihnen ein Vorbild nehmen“, erklärt der neue Chef Paul Stüeken.

Für zehn Jahre wurden Jens Schroer und Analena Romberg ausgezeichnet.

Platzkonzert des Musikvereins

Wer die Balver Musiker nach langer Zeit endlich mal wieder in Aktion sehen mag, hat am kommenden Freitag dazu die Möglichkeit. Am 8. Oktober wird das Platzkonzert des Musikvereins Balve nachgeholt. Das ursprünglich für den Freitag vorm Schützenfestwochenende geplante Event musste wegen des Hochwassers in der Balver Innenstadt leider ausfallen.

Tief Bernd hatte damals für starke Überschwemmungen in der ganzen Republik gesorgt.

Dafür steht die Veranstaltung jetzt ganz im Zeichen des Oktoberfestes. Der Musikverein unterhält seine Gäste mit Blasmusik, verkostet werden die Gäste mit Weißwurst, Leberkäse und natürlich kühlen Getränken. Für die Bedienung sorgt der Männerchor Balve.

Veranstalter ist die Balver Werbegemeinschaft, über die auch die Karten bezogen werden können. Diese gibt es exklusiv am Veranstaltungstag in den Balver Geschäften zum symbolischen Preis von einen Euro. Der Zutritt unterliegt der 3G-Regel.