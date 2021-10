Musikverein Balve rockt Oktober mit Bon Jovi

Balve. Balve wie es singt und lacht: Das Platzkonzert mit Oktoberfest-Stimmung begeisterte alle Beteiligte. Was lief denn so gut?

Das Platzkonzert des Musikvereins Balve wurde endlich nachgeholt. Das ursprünglich für den Freitag vorm Schützenfestwochenende geplante Event – Heiligabend – musste wegen des Hochwassers leider ausfallen.

+++ MUSIKVEREIN BALVE MACHT WIEDER DAMPF +++

Kühler Abend und heiße Musik Foto: Sven Paul / WP

„Wir hielten es für nicht angebracht, hier zu feiern, während andere in Balve noch damit beschäftigt waren, ihre Keller auszupumpen und Hab und Gut verloren haben“, hieß es damals vom Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Daniel Pütz. Dafür stand die Nachholveranstaltung ganz im Zeichen des Oktoberfestes.

Der Musikverein unterhielt seine Gäste mit Blasmusik in klassischer Bierzeltart, für die Bedienung sorgte der Männerchor Balve mit Weißwurst, Leberkäs und kühlen Getränken. Nicht nur der Balver Traditionsverein sorgte für Stimmung auf dem Sparkassenparkplatz. Der gemischte Chor „Corner Stones“ aus Wickede unter der Leitung von Daniel Pütz überzeugte mit starken Stimmen das Publikum.

+++ SO DENKT MUSIKVEREIN BALVE AN DIE FLUT-OPFER +++

Veranstalter war die Balver Werbegemeinschaft, über die auch die Karten bezogen werden konnten. Diese gab es exklusiv am Veranstaltungstag in den Balver Geschäften zum symbolischen Preis von einem Euro.

Rund 130 Menschen fanden an diesem Oktober-Abend den Weg in die Balver Innenstadt. Man kann diese Veranstaltung als vollen Erfolg bezeichnen, wenn man bedenkt, dass an diesen Abend mehrere Veranstaltungen, unter anderen die Jahreshauptversammlung der Balver Schützen, im Stadtgebiet stattfanden.

„Endlich wieder Freiluftbier und Musik“, hieß es von vielen Gästen. Die große Freude an ihrem Hobby war dem Balver Musikverein um Dirigent Philip Cramer an diesem Abend anzumerken. Neben Oktoberfest-Musik waren auch moderne Klänge den Musikern nicht fremd. Selbst rockige Stücke des Sangesbarden Jon Bon Jovi aus New Jersey, wurde von den Musikern auf klassischen Orchesterinstrumenten dargeboten. Das bei solcher Musik nicht nur geschunkelt wird, erklärt sich von selbst. Lautstark wurde von den begeisterten Gästen in bester Bierlaune mitgesungen. Hier wurde selbst der eingefleischte Blasmusikfan zum kleinen Rock‘n‘Roller.

Musiker pusten graue Zeit weg

„Corner Stones“ unter der Leitung von Daniel Pütz setzt auf leise Laute. Foto: Sven Paul / WP

Überzeugen konnte Chorleiter und Chef der Balver Werbegemeinschaft Daniel Pütz auch mit seinem Chor „Corner Stones“. Hier überzeugten die leisen Acapella-Töne die Besucher des Platzkonzertes, was im Gegenzug durch lautstarken Applaus honoriert wurde.

+++ PAUL STÜEKEN IST DER NEUE CHEF DES MUSIKVEREINS: DAS HAT ER VOR +++

Es schreit nach mehr nach solchen Veranstaltungen, um die graue Zeit der Corona-Pandemie vergessen zu machen. Die Balver Werbegemeinschaft hat es geschafft, mit dieser Veranstaltung etwas Lebensfreude in die Balver Innenstadt zurück zu bringen.