Musikverein Beckum: Darum sucht er Fotos aus dem Dorf

Beckum. Aktuelle, historische oder lustige Fotos: Sie alle sind beim Musikverein Beckum willkommen. Was hat er vor?

Der Musikverein Beckum arbeitet aktuell am Dorfkalender für das kommende Jahr und würde sich über aktuelle, historische oder lustige Fotos aus dem Dorf freuen. Das teilte Geschäftsführerin Stefanie Paul mit. Das Bildmaterial sollte bis Montag, 31. Oktober, bei ihr vorliegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Bilder bereitzustellen. Sie können per Mail an Stefanie Paul geschickt werden: stefanie.paul@musikverein-beckum.de. Möglich ist aber auch, Fotos beim Vorstand abzugeben. Papierabzüge können abfotografiert oder gescannt werden. Stefanie Paul bedankt sich bereits für die Einsendungen. Die nächste Aktion hat der Musikverein bereits geplant. Am Samstag, 5. November, findet das Herbstkonzert in der Hönnetalhalle Beckum statt. Details will der Verein noch bekanntgeben.

