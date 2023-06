Musikverein Beckum feiert ganz besonderes Jubiläum

Beckum. Seit 30 Jahren gibt Udo Fricke beim Musikverein Beckum den Takt vor. Das muss gefeiert werden. Der Verein hat schon einen Plan.,

Ganz große Bühne für den Musikverein Beckum: Mit viel Verstärkung plant die Gruppe ein Open-Air-Konzert am 9. September im Reitstadion. Gefeiert wird damit auch ein bemerkenswertes Dirigentenjubiläum.

„Wir haben eine besondere Location gesucht für das Konzert“, erklärt Thomas Bianga, der Vorsitzende vom Musikverein Beckum. Und so kam man auf das Reitstadion in Wocklum, wo der Verein für so einen Anlass tatsächlich bisher noch nicht zu Gast war. Am 9. September ist es so weit, eines der größten Konzerte in der bald 100-jährigen Geschichte steht an. Dafür fällt das übliche Herbstkonzert aus.

Tribüne schützt vor Regen

Unter freiem Himmel, aber doch wettergeschützt wird dieses Konzert nun stattfinden. Die Musiker sitzen auf einer eigens aufgebauten Tribüne die im Innenraum des Stadions platziert ist, die Besucher verteilen sich auf den überdachten Tribünen. Das schafft eine große Kapazität für hoffentlich viele Zuhörer. Hinzu kommt natürlich auch das entsprechende leibliche Wohl.

Es ist nicht nur so, dass der Musikverein Beckum sein vielfältiges Können mal wieder auf einer richtig großen Bühne präsentieren möchte, es gibt auch ein Jubiläum zu feiern. Selbiges kann der „Betroffene“ selber noch so gar nicht glauben, so schnell sei die Zeit verflogen. Aber Udo Fricke ist tatsächlich nun seit 30 Jahren Dirigent dieses Klangkörpers. „Es passt menschlich, und musikalisch kann ich sehr viel machen“, sagt er dazu. Wichtige Meilensteine des Vereins hat er begleitet und angeschoben, etwa das Jugendorchester, den Bau des Vereinsheims.

Bunter Mix

Auch die jahrelange Treue verschiedener Schützenfeste der Region, wo der Musikverein jedes Jahr ein gerngesehener musikalischer Gast ist, spreche ja für sich, betonen Dirigent und Vorstand einmütig.

Also hat man zusammen noch einiges vor. Im Moment wird schon fleißig geprobt am Programm für Samstag, 9. September. Schließlich erwartet die Besucher gut drei Stunden Musik, viele gut bekannte Klänge, aber auch neu einstudierte Werke. Was ist im Repertoire?

Klassisches von Verdi, Popmedleys, Udo Lindenberg und die Beatles, Filmmusik und Musicalklänge, aber natürlich auch Marschmusik. „Ein bunter Querschnitt“, sagt Thomas Bianga. „Da sollte für jeden was dabei sein.“

Dafür nimmt sich der Musikverein Beckum ein ganzes Probenwochenende Zeit für die Vorbereitungen. Dort werden dann auch Gäste dabei sein, die den Klangkörper bis auf 70, 75 Leuten für das Freiluftkonzert erweitern. Udo Fricke und der Vorstand haben Musiker angesprochen, die den Musikverein immer wieder mal verstärken oder auch anderweitig der Gruppe verbunden sind. So werden einzelne Klangregister am Konzertabend vergrößert.

Bekannter von der „Landpartie“

Obendrein werden auch zwei Solisten auf der Bühne stehen die man vor allem Dank Frickes Verbindungen in die heimische Musikwelt gewinnen konnte. Claus Thormälen könnte vielen Balvern und anderen Besuchern von der „Landpartie“ auf Schloss Wocklum bekannt sein. Dort unterhält er die Gäste am Klavier. Beim Konzert wird er zur Trompete greifen, womit übrigens längst noch nicht alle Instrumente des gebürtigen Aacheners genannt sind. Thormälen war und ist Mitglied von Jazzorchestern und Big Bands, für Konzerte und Aufnahmen kam er im In- und Ausland schon rum. Jens Dreesmann wiederum ist ein waschechter Entertainer, der sich auf der Bühne zuhause fühlt und vor allem mit seiner Stimme präsent ist. Ob im Rock und Pop, vor allem aber im Swing, zuletzt auch als Sprecher für Texte und Hörbücher, aber auch als Chorleiter in Iserlohn. Beim Konzert in Wocklum wird er auch der Moderator sein.

Die Vorfreude ist bei den Beteiligten schon hörbar.

Das Konzert beginnt am 9. September um 19 Uhr, eine Stunde vorher ist Einlass. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, die Tickets zu 23 Euro (ermäßigt 18 Euro) kann man telefonisch reservieren unter 0175 7221694 oder per Mail an vorverkauf@musikverein-beckum.de oder auch die Mitglieder ansprechen.

