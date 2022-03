Musikverein Beckum: Welche Orchester fusionieren

Beckum. Der Musikverein Beckum startet durch. Der Vorstand bleibt, Aber einiges ändert sich.

Drei Jahre sind vergangen seit der letzten Versammlung. Am Samstag kam der Musikverein Beckum wieder zusammen zur Generalversammlung. Kontinuität gibt es an der Vereinsspitze, eine Neuerung im Nachwuchs. Fast 50 Mitglieder freuten sich am Samstagabend, in der Beckumer Schützenhalle mal wieder die Gelegenheit zum Beisammensein zu haben.

Vorstand macht weiter

Neuer Vorstand des Musikvereins Beckum: Dirigent Udo Fricke sowie Stefanie Paul, Thomas Bianga, Jens Lindemann, Stefan Lenze (von links). Foto: Thomas Bianga / Musikverein Beckum

Thomas Bianga übernahm das Amt des Vorsitzenden 2017, war vorher schon im Vorstand aktiv. Über die letzten Jahren sagt er im WP-Gespräch: „Das waren sicher die anstrengendsten. Man hat viel geplant, was kurzfristig wieder über den Haufen geworfen werden musste. Alle zwei Wochen arbeitet man sich durch neue Verordnungen. So was ist zermürbend.“ Da sei doch ein ganz normales Jahr, mit seiner Vielzahl an Terminen und musikalischen Verpflichtungen für den Musikverein etwas ganz anderes, weil vieles einfach eingespielt und mit Routine durchgeplant. Aber die Lust am Engagement haben weder Bianga noch die anderen Mitstreiter im Vorstand verloren. Und stellten sich der Versammlung deshalb auch geschlossen zur Wiederwahl. Teilweise erstmal für ein Jahr, andere für zwei, um wieder in einen bewährten Rhythmus der Amtsperioden zu kommen der nicht immer eine Vakanz in der ganzen Runde nach sich zieht. Thomas Bianga bleibt Vorsitzender, Stefan Lenze sein Stellvertreter. Stefanie Paul Geschäftsführerin und Jens Lindemann Hüter der Finanzen.

Was sie und alle Mitglieder eint: die Hoffnung auf einen normalen Sommer: 2020 und 2021 reagierte man auf die Pandemie unter anderem mit Freiluftkonzerten vor der Hönnetalhalle, welche auch richtig gut ankamen. Unterm Strich waren’s 2021 immerhin 14 Auftritten.

Der Musikverein Beckum in Kürze seine Probenarbeit wieder auf. Gleiches gilt für den Nachwuchs. Neu: Beide arbeiten schon in einer vertrauensvollen Kooperation mit dem Musikverein Endorf; sie werden zu einem Klangkörper zusammengelegt. „Damit möchten wir für eine große, ausgeglichene Besetzung im Orchester sorgen“, erklärt Thomas Bianga. Knapp 30 junge Musiker aus Beckum sind hier im Moment dabei, eine ähnlich große Zahl aus Endorf. Fast 30 Kinder hat der Musikverein auch für die Bläserklassen an der heimischen Grundschule gewinnen können, die beide zum Schuljahr 2021 neu gegründet wurden. Auch hier soll sich bestenfalls weiterer Nachwuchs für den Klangkörper rekrutieren. Eine kleine Zahl an Abgängen habe es durch die langen Coronapausen im Nachwuchs gegeben, berichtet Thomas Bianga. Wer blieb, macht begeistert weiter: „Nach dem Lockdown war die Probenbeteiligung sehr gut.“

Im November gibt’s ein Herbstkonzert in Beckum – mit einem Gastorchester.

