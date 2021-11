MV „Amicitia“ Garbeck: 40.000 Euro für neue Uniformen

Garbeck. Der MV „Amicitia“ Garbeck startet durch. Neue Uniformen gibt’s, eine Messe in Paderborn wird gestaltet, und da gibt es einen neuen Dirigenten.

Die Musiker der „Amicitia“ Garbeck hatten bei ihrer diesjährigen Hauptversammlung viele Gründe, sich zu freuen. Entgegen der Tradition ihre Versammlung im Haus Syré in Garbeck zu halten, ging es diesmal in die eigenen Räume des Musikvereins.

Der zweite Vorsitzende Tim Volkmer Foto: Sven Paul / WP

So kam es, dass sich die Musiker im ehemaligen Kuhstall der Familie Busche trafen, nach vielen Umbaumaßnahmen längst Heim der Amicitia. Vorsitzender Michael Vollmer: „Besonders freue ich mich auf sechs neuen Mitglieder, die jetzt ein Teil von unserer Musikerfamilie sind. Wir freuen uns auf viele schöne Jahre und viele tolle Momente mit Euch an unserer Seite. Besonders begrüße ich auch unseren neuen Dirigenten Scott Lawton. Für ihn ist es heute die erste Hauptversammlung mit uns.“

Gute Probenbeteiligung

Im Anschluss stellte Schriftführer Christoph Bathe die Probenbeteiligung der Saison 2020/21 vor, während den anwesenden Mitgliedern die Gesamtübersicht ausgehändigt wurde. Die Probenbeteiligung wurde erneut zwischen den Generalversammlungen ausgewertet, sodass aufgrund der Corona-Umstände ein längerer Zeitraum zugrunde liegt. Bei einer Gesamtprobenbeteiligung von 59,7 Prozent belegt der ehemalige Balver Musiker Mark Herdes mit 95,74 Prozent den ersten Platz. Auf Platz zwei folgen Philipp Weber und Christoph Bathe mit je 91,5 Prozent. Das Treppchen komplettieren Robin Schulte und Reinhold Biehs mit 87,2 Prozent. Bei der Registeranwesenheit überzeugten die Blechinstrumente (63,9 Prozent) vor den Schlagzeugern (65,5 Prozent) und den Holzinstrumenten (54,3 Prozent).

Neben den Proben stehen in diesem Jahr noch Termine für die Musiker an. So soll das Adventskonzert am 11. Dezember in der Garbecker Pfarrkirche mit anschließender Weihnachtsfeier im Musikheim einen schönen Abschluss des Jahres bringen. Die geplante Silvesterfeier zum Ausklang des Jubiläumsjahrs, so lautet es vom Vorstand, entfalle wegen der Weihnachtsfeier.

Michael Vollmer (links) und Christoph Bathe (Mitte) gratulieren Werner Vielhaber zur Ehrenmitgliedschaft. Foto: Sven Paul / WP

Ein Highlight erwartet die „Amicitia“ im nächsten Jahr. So soll unter anderen eine Messe im Paderborner Dom Ende Januar musikalisch gestaltet werden. Die Planungen laufen bereits. „Das angefragte Benefizkonzert vom Musikkorps der Bundeswehr in der Kirche wird auf Anfrage terminlich 2021 nicht mehr möglich sein. Eine Ausrichtung in 2022 wäre machbar. Die Organisation, Bewerbung und Grundkosten lägen in unseren Reihen“, so Vollmer. Dem Vorschlag, das Thema weiter anzugehen, stimmte eine Mehrheit im Saal zu.

Der zweite Vorsitzende Tim Volkmer stellte kurz den Stand des Uniformenprojektes dar. „Die damaligen Anmerkungen, wie der Farbton, die Schulterklappenhalterung und der Wetterfestigkeit wurden in einem Termin am 29. Februar in Hannover vor Ort bei der Firma Fraku besprochen. Bis auf kleinere Detailfragen könnte die Ausmessung und Beschaffung sofort in Angriff genommen werden. Das ganze Projekt wird aber noch so lange aufgeschoben, bis die wirtschaftlichen Einschnitte der Pandemie überwunden sind. Die Beschaffungskosten der neuen Uniformen liegt schließlich bei knapp 40.000 Euro. Auch soll der Fototermin aus unserem Jubiläumsjahr nach Anschaffung der neuen Uniformen nachgeholt werden.“

Gut besucht: die Hauptversammlung des MV „Amicitia“ Foto: Sven Paul / WP

Viele Ehrungen standen an diesem Abend auf dem Programm. 10 Jahre – Lea Severin, Johannes Bongard, Insa Schmidt, Robin Schulte, Jannis Boekholt, Jonas Schrimpf, Vanessa Bathe, Gina Titzmann. 20 Jahre – Christina Weber, Johannes Vielhaber, Celina Kemper, Phillip Weber, Carsten Buch, Carolin Rath. 30 Jahre – Sandra Fricke, Philip Dickgraefe, Sandra Rohleder.

Bei den Vorstandswahlen gab es keine Überraschungen. Tim Volkmer wurde einstimmig für weitere drei Jahre zum zweiten Vorsitzenden gewählt, und auch Philipp Hepping wurde einstimmig für weitere drei Jahre als Kassierer bestätigt.

