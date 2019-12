MV Amicitia Garbeck hat seine Proberäume runderneuert

So hell, so leuchtend: Der Musikverein Amicitia Garbeck hat seine fünf Übungsräume im Musikheim an der Märkischen Straße runderneuert. Eine Spende half vom Energieversorger Innogy half dabei. Am Freitagnachmittag überreichte Wilhelm Rademacher den obligatorischen Scheck über 2000 Euro. Es war seine letzte von insgesamt 24 Aktionen nach fast zehnjähriger Tätigkeit. Zum Jahresende geht der „Patenonkel“, wie er in Balve heißt, in den Ruhestand.

Wilhelm Rademacher von der Innogy machte als Patenonkel seit 2010 nicht weniger als 24 gemeinnützige Projekte möglich. Foto: Jürgen Overkott / WP

Tim Volkmer ist zweiter Vorsitzender des Vereins. Mit strahlenden Augen zeigt er, was eine 30-köpfige Helferschar geleistet hat. „Wir haben die Räume 2007 bezogen, und seitdem ist hier nichts passiert“, sagt er. „Jetzt musste mal wieder Farbe an die Wand. Es musste renoviert werden.“

Die Motivation war groß, das Budget klein. Als Helfer in der Not erwies sich, wie so oft in den vergangenen Jahren, Wilhelm Rademacher.

Das Verfahren ist, seitdem er sich um die Finanzierung von gemeinnützigen Projekten kümmert, unverändert geblieben. Vereine oder Verbände, Schulen oder Kindergärten erklären, was sie vorhaben und wie sie ihr Ziel erreichen wollen. Findet Innogy das Vorhaben sinnvoll, fließt Geld. Antragsteller können damit Material kaufen. Ihre Ziele müssen sie jedoch in Eigenarbeit erreichen.

Für Amicitia Garbeck war das kein Problem. „Streichen war kein Problem“, erzählt Tim Volkmer, „dann aber wollten wir uns auch um die Beleuchtung kümmern.“ Das Zauberwort heißt LED. Energiesparen ist angesagt. Dazu kommt: „Mehr Proben und Arbeiten ist einfach eine gescheite Beleuchtung erforderlich.“

Früher ein Kuhstall

Damit nicht genug. Ein Multifunktionsraum wurde neu gestaltet. „Die Holzdecke kam ‘runter“, sagt Tim Volkmer, „dafür kamen Rigipsplatten dran. Und dann hatten wir noch ein paar Regale, die nicht mehr zeitgemäß waren.“ Außerdem wurden die Stahlträger in den Räumen aufgehübscht. Die Träger verweisen auf die Vorgeschichte der Räume: „Früher war da ein Kuhstall drin.“