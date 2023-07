MVG: Letztmalig Shuttle-Bus zwischen Stadt und Balver Höhle

Ein Bus der MVG. Die Verkehrsgesellschaft des Märkischen Kreises bietet beim bevorstehenden Balver Schützenfest letztmalig einen Shuttle-Service an (Symbolfoto).

Balve. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Die Tickets für den Shuttle-Bus beim Balver Schützenfest kosten nur 1,90 Euro. Aber...

Ein wichtiger Service beim Balver Schützenfest muss künftig neu organisiert werden. Der Pendelbusverkehr zwischen dem Stadtgebiet und der Balver Höhle wird am kommenden Wochenende letztmalig von der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) organisiert. Das sagten der Vorsitzende der Bruderschaft St. Sebastian, Christoph „Keksi“ Rapp, und Geschäftsführer Thomas Scholz im Gespräch mit der Westfalenpost.

Die MVG habe der Bruderschaft mitgeteilt, dass sie künftig Sonderfahrten wie beim Balver Schützenfest nicht mehr anbieten wolle. Hintergrund sei Personalmangel. Durch Sonderschichten häufen sich, wie es hieß, viele Überstunden an. Deshalb werde die MVG künftig keine Konzession mehr für derartige Angebote beantragen.

Gleichwohl sei die MVG bereit, Schützenvereine wie die Balver Bruderschaft bei der Suche nach einem privaten Busunternehmen zu unterstützen, hieß es beim Pressegespräch.

Von Samstag, 15. Juli, bis einschließlich Montag, 17. Juli, bietet die MVG den beliebten Pendelverkehr ein letztes Mal an. Er wird, wie es hieß, von tausenden Schützenbrüdern und Partyteilnehmenden genutzt.

Für sie hat die Bruderschaft eine gute Nachricht. Ein Ticket kostet unverändert 1,90 Euro. Die Mehrkosten trage die Bruderschaft, hieß es ausdrücklich.

Am Samstag beginnt der Pendelverkehr um 18.16 Uhr am Ossenkamp. Vorgesehen sind die Haltestellen Starengasse, Am Kreuzkamp, Im Dörntken, Post/Tillmann, Bahnhof und Höhle. Die Wendestelle Helle wird um 18.25 Uhr erreicht. Der Verkehr läuft bis 20.56 Uhr im 20-Minuten-Takt.

Zurück ab Helle geht von 18.49 Uhr ebenfalls im 20-Minuten-Takt. Endstation: Ossenkamp.

In der Zeit zwischen 21.05 Uhr und 22.50 Uhr macht das Fahrpersonal Pause.

Am Sonntag beginnt der Pendelverkehr um 15.21 Uhr ab Post/Tillmann. Die Helle wird um 15.25 Uhr erreicht. Die erste routinemäßige Verbindung ab Ossenkamp gibt es ab 15.36 Uhr. Es gilt erneut ein 20-Minuten-Takt.

In Gegenrichtung, ab Helle, fährt der Bus in der Zeit zwischen 15.29 Uhr und 2.10 Uhr, ebenfalls im 20-Minuten-Takt. Pausen sind von 17.56 bis 18.56 Uhr sowie von 21.05 bis 22.50 Uhr vorgesehen.

Am Montag rollt der Sonderbus ab Ossenkamp zwischen 9.56 und 21.16 Uhr. In Gegenrichtung ist das Fahrzeug zwischen 12.49 und 18.49 Uhr ab Helle unterwegs. Die Nachtverbindung startet an der Höhle zwischen 22.50 und 3.10 Uhr. Es gilt auf der Strecke erneut ein 20-Minuten-Takt.

Der Bus pausiert von 12.04 bis 12.49 Uhr, 13.45 und 14.14 Uhr, 16.04 und 18.26 Uhr sowie 21.25 bis 22.50 Uhr.

Christoph „Keksi“ Rapp und Thomas Scholz weisen darauf hin, dass die Mellener Straße nicht angefahren werden könne. Es gebe dort schlicht keine Wendemöglichkeit für den Bus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve