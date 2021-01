Corona in Balve

Corona in Balve Nach Corona-Jahr: Balver Veranstaltungs-Firmen satteln um

Balve Ob Immobilien oder Digital-Konzepte: SAL und Hochton sind angesichts zahlloser Absagen heilfroh darüber ein zweites Standbein zu haben

Keine großen Weihnachtsfeiern, keine Silvesterpartys, das setzte dem Coronajahr 2020 nur noch die Krone auf: Die Krise hat auch der Veranstaltungsbranche schwer zugesetzt, zahlreiche Events wurden wegen der Pandemie abgesagt oder verschoben. Eine Herausforderung auch für die Balver Veranstaltungsfirmen. Tobias Pröpper und Moritz Gall zeigen sich daher froh darüber, für ihre Unternehmen rechtzeitig ein zweites Standbein aufgebaut zu haben.

Höhle und Hallen leer: Massive Unsatzeinbußen bei Veranstaltungsunternehmen

Kaum eine Branche hat 2020 mehr unter den wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise gelitten als die Veranstaltungs- und Event-Unternehmen. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wurden die großen Feste ebenso wie Konzerte und private Feiern untersagt oder abgesagt. Auch in Balve blieben Höhle und Hallen über weite Strecken verwaist. Seit dem ersten Lockdown im März 2020 brachen ihm damit zahlreiche Aufträge weg, wie der Balver Unternehmer Tobias Pröpper berichtet – seine Veranstaltungstechnik-Firma SAL erlitt massive Umsatzeinbußen.

Kurz nach Karneval brach eine nie gekannte Stornierungswelle los

„Eigentlich wären wie bis Ende 2021 ausgebucht gewesen mit Aufträgen, aber als es mit Corona kurz nach Karneval losging, begann eine Stornierungswelle, wie man sie bis dahin noch nie erlebt hatte“, erzählt Pröpper. Es habe Tage gegeben, da wären zwischen 15 bis 20 Stornierungen eingegangen. "Nicht nur, dass die Schützenfeste und Konzerte ausfielen – auch Hochzeiten, Firmenfeiern oder Tagungen wurden abgesagt wegen Corona. Allenfalls die sechs bis acht Wochen im Sommer nach dem ersten Lockdown passierte mal wieder etwas, wo Showtechnik gefragt war", sagt Pröpper. Die erlittenen Umsatzeinbußen hätte man damit aber trotzdem nicht wieder einfangen können.

Klare Worte: "Die Veranstaltungstechnik ist bis zum Sommer tot!"

Für das, was er mit seiner Firma in 2020 erlebt hat, findet Pröpper klare Worte: "Die Veranstaltungstechnik ist tot!" Vor Sommer 2021 rechnet der Unternehmer nicht damit, dass sich die Situation ändern könnte. Besonders bitter sei die Auftragslage im Dezember gewesen. „Eigentlich ist der Dezember immer der umsatzstärkste Monat gewesen. Allein die Einsätze bei Firmen-Weihnachtsfeiern generieren sonst die größten Umsätze des Jahres. 2020 war aufgrund von Corona nichts zu machen."

Immobilienbranche brummt: Die Großstädter zieht es auch nach Balve

Ganz anders habe sich die Situation im Immobilienbereich dargestellt, dem zweiten Standbein von Pröpper. "In dieser Branche brummt es wie selten zuvor – die Leute zieht's raus aus der Stadt, hin in den ländlichen Bereich." Beruflich breit aufgestellt zu sein habe ihm die wirtschaftliche Existenz gerettet.

Bei Hochton jetzt Marketing und Digital-Angebote statt Veranstaltungstechnik

Die Corona-Krise hat auch den Balver Mitbewerber, die Agentur "Hochton", zum Umsteuern bewogen, wie Moritz Gall im WP-Gespräch bestätigt. Gall und seine Mitgesellschafter Jonas Korbel und Lukas Rapp hätten frühzeitig auf ihr Knowhow in Sachen Marketing und digitale Angebote gesetzt, um „Hochton“ wirtschaftlich in sichere Gewässer zu steuern. „Auf regionaler Ebene haben keine herkömmlichen Events mehr stattgefunden, so dass im Bereich Veranstaltungstechnik keine Umsätze mehr zu waren“, erklärt Gall.

Auch im neuen Arbeitsfeld hemmt Corona die Kontakte - trotzdem brummt es

Da man aber bereits im Vorfeld die Angebote der Agentur breit gefächert habe, auf Marketing und Kommunikationskonzepte für die Industrie setzte, sei man gut gefahren trotz der Krise. „Schwierig war allerdings, dass die ganzen Fachmessen und Branchentreffs 2020 nicht stattfinden konnten. So fehlte uns viel an Möglichkeiten mit Kunden und Kollegen in direkten Dialog zu treten“, sagt Moritz Gall.

Drei Viertel der Aufträge von privat weggebrochen - Industriekunden bleiben

Auf Industriekunden zu setzen habe sich gleichwohl als richtige Entscheidung herausgestellt, denn 73 Prozent der Aufträge durch Privatkunden seien 2020 ausgefallen. „Welche Umsatzeinbußen wir dadurch genau hatten, lässt sich allerdings nicht so wirklich sagen, da wir frühzeitig bei unseren Leistungen umgeschwenkt sind“, sagt Gall.

Normalisierung des Veranstaltungs-Betriebs "wohl nicht vor September"

Für den konventionellen Veranstaltungsbereich erwartet man bei „Hochton“ vorerst keine Veränderungen: „Vor September 2021 ist nicht damit zu rechnen, dass Konzerte und Events wie gewohnt wieder stattfinden werden." Im Online-Bereich sowie in digitalen Konzepten sieht Moritz Gall die Zukunft der Branche.