Eisborn. Die St.-Antonius-Kirche in Eisborn wurde am Sonntag eingeweiht. Das Gotteshaus überzeugt die Gemeindemitglieder mit seiner neuen Optik.

Nach dem Umbau: Eisborner St.-Antonius-Kirche eingeweiht

Am Ende hat alles gepasst: der Zeitrahmen, die Umsetzung der Bauarbeiten und die festliche Stimmung in der vollen St.-Antonius-Kirche. In der Messe mit Segnung des Altars, des Weihwassers und des Tabernakels überzeugte das Gotteshaus in neuer Optik, anderem Licht und die komplett überholte Orgel mit ganz neuen Tönen.

Bis Sonntag liefen alle Arbeiten in der Eisborner St.-Antonius-Kirche noch auf vollen Touren. Die Anspannung um kurz vor 15 Uhr – Weihbischof Dominicus Wiese aus Paderborn war neben vielen Gläubigen lange vorher eingetroffen – war den vielen Helfern des Projekts noch anzumerken. Allen voran Jens Timmermann, der als zweiter Vorsitzender des Kirchenvorstandes der katholischen Gemeinde seit August 2018 das große Ganze im Überblick hat. „Es gab sehr viele Gewerke, die vor allem wir Eisborner in Eigenleistung gestemmt haben, von den Elektroarbeiten über das Verkürzen der Bänke bis zum Saubermachen in buchstäblich letzter Minute.“

Orgel steht in Halbbogenform

Die Orgel, gespielt von Maximilian Wolf, steht nun zwischen zwei Fenstern, jetzt wieder in Halbbogenform. Das Gotteshaus ist komplett saniert, im Inneren um 90 Grad gedreht, verkleinert und ein „Raum in einem Raum“ geschaffen worden. In diesem neuen Multifunktionsraum, einer Idee der Architektinnen Mechthild Clemens und Barbara Maas, warteten die Messdienerinnen und Messdiener auf ihren Einsatz. Und Schnittchen und Getränke auf die Gemeinde nach diesem besonderen Adventsgottesdienst.

Für das Buffet hatten sich die Frauen der KfD ins Zeug gelegt, die sich vom Ergebnis der Renovierung begeistert zeigten: „Sehr, sehr schön“, schwärmten Barbara Schnieder und Stefanie Timmermann. Und Julia Michael betonte: „Das Schönste ist, dass wir wieder die Glocken hören können.“ – Ein Klangschauspiel, auf das die Eisborner während des langen Umbaus verzichten mussten.

Stolz auf Zusammenhalt

„Einfach spitze, wir haben unser Ziel erreicht!“, zeigte sich Martin Damme erleichtert. Stolz ist er auf den Zusammenhalt der Eisborner und deren handwerklichen Einsatz. So war es möglich, dass die angesetzten Mittel ausreichten.

„Wir bauen nicht nur für uns – wir bauen für Generationen“, hob Pfarrer Andreas Schulte hervor, und Weihbischof Dominicus Wiese traf den richtigen Ton, als er die neue, alte Kirche mit „Gott nimmt Wohnung“ segnete.