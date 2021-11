Nach der Flutkatastrophe: Mehr Hochwasserschutz in Balve

Balve. Neue Überschwemmungsflächen will die Balver CDU: Ein Hönne-Hochwasser soll dort hin fließen – und nicht wie im Juli in die Innenstadt.

Balve will sich künftig besser vor Hochwasser schützen. Für erste Pläne traf sich am Samstag die heimische CDU. Gemeinsam besichtigten die Politiker Flächen, die schon bald verändert werden sollen.

Startpunkt ist an der Brücke zum Balver Schulzentrum. Ein bisschen Regen kommt von oben an diesem Samstagnachmittag, aber die Hönne fließt friedlich in Richtung Innenstadt. Am katastrophalen 14. Juli war das bekanntlich ganz anders. Nun steht die Gruppe von etwa 15 Teilnehmern auf der Wiese und blickt entlang Flussufer in Richtung Innenstadt. Hier schlängelt sich auch ein Fußweg an der Hönne entlang, der von Schülerinnen und Schülern, aber auch Spaziergängern immer wieder gern genutzt wird. Schon im kommenden Jahr soll sich hier etwas tun, erläutert Bürgermeister Hubertus Mühling. Der Christdemokrat ist der Referent an diesem Tag bei der CDU-Veranstaltung.

Mühling: Schutz-Planungen schon vor dem Juli-Hochwasser angelaufen

Gut einen halben Kilometer lang ist der Grünstreifen zwischen Garbecker Straße und Hönne – vom Schulzentrum bis zur nächsten Brücke in Richtung Innenstadt. Die Planungen liefen schon seit gut drei Jahren, erklärt das Stadtoberhaupt. Das Juli-Hochwasser wäre also nicht der Auslöser gewesen. „Aber das dauert eben, die Genehmigungsverfahren etwa.“

Das Ziel sei es einerseits, die Fließgeschwindigkeit der Hönne zu verringern. Mühling: „Überall wo man das Wasser sich selbst überlässt, fängt es an zu mäandrieren.“ Der Fußweg soll erhalten bleiben, das Wasser aber mehr Raum bekommen, neben der Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit. Mühling nennt als Vorbild unter anderem Maßnahmen an der Ruhr bei Arnsberg-Neheim, mit Totholz oder kleinen Inseln, um die das Wasser dann herum fließt, und auf jeden die Bäume auch stehen bleiben können.

Ab 2022 soll die Hönne in Balve mehr Platz bekommen

Erste Präsenzveranstaltung Die vor gut zwei Jahren fertiggestellte Hochwassergefahrenkarten, so erklärte Hubertus Mühling, haben sich in ihren Vorhersagen bei den Überflutungen Mitte Juli durchaus als zutreffend erwiesen. Der CDU-Termin sei überhaupt eine der ersten großen Präsenzveranstaltungen neben dem zurückliegenden Wahlkampf für Bund (2021) und Kommunen (2020), erklärt CDU-Statdverbandsvorsitzender Hubert Sauer. Bei Jörg Roland gab es nach der Wanderung entlang der Hönne in Richtung Garbeck einen gemütlichen Abschluss.

2022 soll es hier losgehen, 80 Prozent der Kosten kämen als Förderung von außen. „Das reicht aber noch nicht", unterstreicht Hubertus Mühling. Er nennt deshalb vier weitere Projekte und Orte, wo die Hönne mehr sogenannte Retentionsflächen zur Überschwemmung in Flutlagen bekommen soll: zwischen Sanssouci und Volkringhausen, zwischen Sanssouci und Helle, in der Nähe der alten Vogelstange bei der Höhle, sowie zwischen Sportplatz Krumpaul und Gransauer Mühle.

Alter Graben soll für die Hönne reaktiviert werden

Vom Schulzentrum in Richtung Garbeck zeigt Mühling in der Uferbefestigung einen Graben vom alten Sägewerk. Dieser Graben soll für die Hönne wieder reaktiviert werden, hier sei es recht einfach, wieder eine Abzweigung, eine Art Bypass, für das Wasser zu legen. Vielfach gibt es Fettwiesen auf den angedachten Überflutungsflächen, als Überschwemmungsgebiet dürfen viele sowieso gar nicht bebaut werden. Aber die Eigentümer müssten bereit sein, die benötigten Flächen an die Stadt zu verkaufen oder zu verpachten. Sonst gehe es nicht, unterstreicht der Bürgermeister. Denn bei weitem nicht alle der genannten Gebiete seien im städtischen Besitz. Für die weiteren genannten Projekte erklärt Mühling, dass im kommenden Jahr erste Entwürfe vorgestellt werden sollen. „In drei bis fünf Jahren möchten wir das umgesetzt haben.“

Bürgermeister stellt klar: „Fast die gesamte Balver Innenstadt ist Risikogebiet“

Thema sind auch die Hönnewiesen mit dem geplanten Neubaugebiet. „Fast die gesamte Innenstadt ist Risikofläche.“ Hier könne es beim Neubau Auflagen geben, etwa die Weiße Wanne um den Bau, die gegen eindringendes Grundwasser schütze, erklärt Mühling. Aber auch mit dieser Maßnahme wären im Juli Häuser in den Fluten versunken, erklärt Siedhoff. Einig ist man sich bereits, dass die Wassermassen im Fall des Falles so frühzeitig wie möglich gebremst und in freie Flächen gelenkt werden müssen.

