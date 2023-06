Nacht der Show in Balve: Fohlen für 18.000 Euro versteigert

Drei, zwei, eins, meins. Das Fohlen Vision for a better world wurde für 18.ooo Euro versteigert. Dorothea Zurbrüggen (Foto) aus Dortmund bekam den Zuschlag.

Wocklum. Glanz in den Augen bei allen Beteiligten. Die Nacht der Show geriet zu einer Sommerparty. Warum sie für Dorothea Zurbrüggen besonders schön war.

Das Fohlen „Vision For A Better World“ wurde bei der Nacht der Show im Rahmen des Balve Optimum im Reitstadion Wocklum für 18.000 Euro versteigert. Das Geld kommt der Wohltätigkeitsaktion „Reiten gegen den Hunger“ im globalen Süden zu gute. Dorothea Zurbrüggen aus Dortmund ist die stolze neue Besitzerin des Fohlens. Sie ist 24 Jahre alt.

Das Fohlen Vision for a better world wurde für 18.ooo Euro versteigert. Dorothea Zurbrüggen aus Dortmund bekam den Zuschlag. Foto: Thomas Nitsche / WP

Professor Dr. Wilhelm Benning mit Gattin Christiane aus Dülmen stellten das Fohlen zur Verfügung.

Dorothea Zurbrüggen kommt aus dem Dressur-Sport. Dafür will sie ihr neues Pferd vorbereiten. Dorothea Zerbrüggen hat als Züchterin schon eigene Erfahrungen. Reiten ist ihr großes Hobby. Eigentlich kommt die Sportlerin vom Springreiten. Inzwischen hat sie sich neuorientiert.

Das KO-Springen gewann Vivian Thun vor Juliane Rölfing. Foto: Thomas Nitsche / WP

Die Nacht der Show bot dem Publikum darüber hinaus eine bunte Mischung aus Sport und Artistik. Das Programm begann mit einem sogenannten K.o.-Springen. Zwei Reiterinnen oder Reiter traten mit ihren Pferden gegeneinander an. Wer am schnellsten war und die geringste Fehlerquote hatte, kam weiter. Acht Teilnehmer traten an. Den Wettbewerb gewann Vivienne Thun. Ihre Finalgegnerin war Juliane Rölfing.

Das Showteam Mirage begeisterte mit einer bunten Dressur-Einlage, Schimmel waren mit großen Luftballons im Einsatz. Für das Publikum war das ein richtiger Hingucker.

Lisa Röckener aus dem Osnabrücker Land ließ die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer im gut gefüllten Reitstadion ebenfalls höher schlagen. Sie kommt aus dem Vielseitigkeitsreitsport. Irgendwann beim Training, erzählte sie der Westfalenpost, habe sie gedacht, es müsse mehr Spaß ins Programm. Gesagt, getan: Inzwischen zählt Lisa Röckener zu den Ikonen der Reiter-Szene in Deutschland und darüber hinaus. Instagram hilft ihr dabei, noch bekannter zu werden. In dem sozialen Netzwerk hat sie mittlerweile unglaublich viele Fans. Lisa Röckener ist 28 Jahre alt und reitet seit dem dritten Lebensjahr. Das Publikum war beeindruckt davon, wie gut Reiterin und Pferd aufeinander eingepielt waren.

Viel los bei der Nacht der Show - nicht nur bei der Versteigerung Foto: Thomas Nitsche / WP

Die Madness Brothers aus Plön kamen danach. Die Zwölf-Mann-Truppe zeigte showmäßig, was sie auf dem Trampolin drauf haben.

Die Brüsewitz-Brüder wiederum begeisterten mit einer Voltigiershow. Was sie zeigten, orientierte sich ein bisschen an dem berühmten Tanzfilm „Dirty Dancing“. Die Brüder gehören in ihrem Bereich zu den absoluten Topstars. Sie haben jede Menge Meistertitel, national und international. Die Brüder sind Stars in der Szene.

Lisa Röckeners Bruder Max trat ebenfalls im Reitstadion auf. Dabei war er im Programm gar nicht angekündigt. Max Röckener ist staatlich geprüfter Hufschmied. Vox-Zuschauer kennen ihn aus der Sendung „Hund, Katze, Maus“. Max Röckener hatte eine Kutschfahrt unterwegs, erst mit einem Pferd, dann mit einem zweiten Pferd. Das zweite Pferd reihe sich ein und lief das Reitstadion, als sei es Teil des Gespanns. Schließlich kam noch ein Shetland-Pony dazu. Das Programm von Max Röckener feierte auf der „Equitana“ in Essen Premiere, und jetzt folgte die Aufführung in Balve.

Max Röckener mit seiner Pfedeshow: Pferde sind nicht nur Frauensache. Foto: Thomas Nitsche / WP

Das Publikum war hin und weg. Auch Lisa Röckener fand das Optimum klasse. Sie findet Balve wunderbar, nicht wegen der vielen Zuschauer, sondern auch wegen der guten Stimmung. Das Publikum ging super mit. Lisa Röckener sagte: „Wenn Balve mich anruft und ich einen Termin frei habe, bin ich immer gern dabei.“ Zwei Mal war sie bisher in Balve. Mal sehen, wann das Telefon wieder bei ihr klingelt.

STOCKMEIER LÄDT SENIORINNEN NACH WOCKLUM EIN

Das heimische Unternehmen Stockmeier lädt Seniorinnen aus Balve zum Optimum ein. Foto: Engelbert von Croy

Das heimische Chemie-Unternehmen Stockmeier lud Bewohnerinnen aus dem Seniorenheim St. Johannes am Brucknerweg in Balve ins Reitstadion zum Longines Balve Optimum ein. So hatten auch sie die Möglichkeit, die Reitwettbewerbe bei bestem Sommerwetter zu verfolgen, wie der Vertriebsbevollmächtigte des Unternehmens, Engelbert von Croy, sagte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve