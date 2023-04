Rehkitze Nachwuchs für Bambi & Co.: So sollten Hundehalter tun

Balve. Nachwuchs für Bambi & Co. Für Rehkitze lauern Gefahren. So können Menschen, vor allem Hundehalter, den Tieren helfen.

Nachwuchs für Bambi & Co.: Balves Hegeringleiter Markus Grothe erklärt, wie Bürger damit umgehen sollten. Besonders Blick hat er Hundehalter.

In der Zeit von Anfang bis Mitte Mai beginnt die Setzzeit der Rehe, was bedeutet, dass in dieser Zeit die Rehkitze geboren werden. Die Jungtiere werden von der Mutter, der Ricke, geführt. Dabei bleibt das Kitz im direkten Umfeld der Ricke. Wie verhalten sich die Tiere?

In den ersten Lebenswochen legt die Ricke ihre Kitze in den frühen Morgenstunden in Wiesen oder anderem Bewuchs ab. Da verbleiben die Kitze dann regungslos, bis sie von der Ricke wieder abgeholt werden. Den Kitzen fehlt noch der Fluchtreflex, dies ist in Kombination mit einem noch fehlenden Eigengeruch und den charakteristischen Flecken die perfekte Tarnung vor natürlichen Feinden wie dem Fuchs.

Landwirte und Jäger haben sich inzwischen auf diese Situation eingestellt. Der fehlende Fluchtreflex ist der Grund für die Kontrolle der Wiesen vor der Mahd mit Wärmebilddrohnen. Die Jungtiere werden vor landwirtschaftlichem Gerät in Sicherheit gebracht. Denn: Die Kitze flüchten nicht vor dem Mähwerk und werden durch die Messer getötet.

Aufgrund des fehlenden Fluchtreflex ist es nicht unwahrscheinlich, dass Menschen bei Spaziergängen auf am Boden liegende Kitze zu treffen, die sich nicht im geringsten bewegen. Die Tiere sind aber weder krank, noch brauchen sie Hilfe, es ist das ganz normale Kitzverhalten. „Egal wie süß und putzig die Tiere aussehen, die Kitze dürfen nicht angefasst oder gestreichelt werden, noch müssen sie zum Tierarzt gebracht werden“, betont Markus Grothe.

Der menschliche Geruch sorgt dafür, dass die Ricke ihr Kitz nicht abholt, und der Effekt ist, dass das junge Tier verhungert, weil es nicht mehr gesäugt wird. Wer also dem jungen Reh helfen will, belässt es an seinem Platz und hält reichlich Abstand.

Generell gilt in der Brut- und Setzzeit vom 1. April bis zum 15. Juli Leinenpflicht für Hunde in der Natur. Auch dieses Gesetz gibt es zum Schutz der jungen Wildtiere. Was passiert wenn ein Hund ein Kitz in der Wiese findet, dürfte hinlänglich bekannt sein. Selbst verträgliche und gut sozialisierte Hunde töten Kitze. Markus Grothe an die Bürgerschaft: „Wenn Sie junges Wild finden, belassen Sie es am Platz und halten Sie Abstand, nehmen Sie ihre Hunde an die Leine und erfreuen sich an der Natur.“ Wer glaubt, ein Tier sei krank, sollte sich mit örtlichen Jägern in Verbindung setzen.

