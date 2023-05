Nachwuchs vom Musikverein Balve organisiert Konzert selbst

Balve. Frühlingsgefühle weckt der Nachwuchs des Musikvereins Balve. Was bringt das Konzert am Samstag?

Der Balver Musikverein weckt Frühlingsgefühle. Gefühlvoll geht es nämlich beim ersten Jugendkonzert nach Corona zu. Am Samstag, 13. Mai, 15 Uhr, geht’s los mit Kaffee und Kuchen. Anschließend, ab 16 Uhr, liegt Musik in der Luft. Die Balver Nachwuchsmusiker haben sich diesmal in der Aula der Realschule einquartiert. Das ist neu.

Bisher haben sie in den Hallen des Balver Autohauses Levermann an der Hönnetalstraße. Neu ist auch noch etwas anderes: Das Konzert wird von zwei jungen Musikerinnen organisiert.

„Wir bereiten uns seit Anfang des Jahres auf diesen Tag vor“, erzählt Mitorganisatorin Laura Mayweg im Gespräch mit der Westfalenpost. Uns: Damit meint Laura Mayweg ihre Mitstreiterin Janne Wilk.

Eine bunte Auswahl an moderneren Titeln, aber auch klassischen Stücken möchte das rund 20 Musiker umfassende Ensemble den hoffentlich zahlreich erscheinenden Zuhörern vortragen. „Wir spielen an diesem Nachmittag ein buntes Programm durch die Musikgeschichte“, verspricht Laura Mayweg.

Und sie nennt Einzelheiten. Charthits wie „Viva la Vida“ von Coldplay dürfen da natürlich nicht fehlen, wie auch die Titelmusik des britischen Geheimagenten mit der Zahlenkombination 007. Aber auch die Fans der rockigen Musik kommen auf ihre Kosten. Mit dem Song „Boulevard of broken dreams“ der Punk-Gruppe Green Day gibt es auch etwas für die Freunde der härteren Gangart.

Gut vorbereitet haben sich die Musiker bereits vor zwei Wochen bei einem Probenwochenende in der Jugendherberge von Willingen. „Da haben wir unser Programm intensiv in den einzelnen Registern geübt und zum Ende dieses Wochenendes in voller Orchesterstärke. Wir sind gut eingespielt für dieses Konzert und freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit vielen Gästen in der Realschulaula“, sagt Laura Mayweg weiter.

Selbstredend gibt es hier nicht nur was auf die Ohren. Genuss geht – wie es heißt – nicht nur durch die Ohren, sondern vor allem durch den Magen. Mit einem Kuchenbuffet vor Konzertbeginn startet der Genuss. Noch einmal Laura Mayweg: „Die Eltern der Musiker backen frischen Kuchen und Torten, den es bei uns zu erwerben gibt. Alle sollen ja gut gestärkt in das etwa 75-minütige Programm von uns gehen. Die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf geht dann unsere Jugendarbeit zu. Damit werden wir und alle Nachwuchsmusiker unterstützt.“ Der Eintritt zum Konzert ist frei.

