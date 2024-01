Närrische Kreuzfahrt: Kfd Balve lässt‘s krachen

Balve Endlich wieder Party mit Programm. Es gibt nur noch wenige Restkarten.

Glitzer statt Lametta. Die Heiligen Drei Könige haben die Stadt bereits verlassen. Inzwischen sind Balverinnen und Balver wieder im Jecken-Modus. So lässt es die Kfd Balve wieder richtig krachen. Ich betone es bewusst. Die Frauen um Angelika Schulte waren mit Blick auf Corona besonders vorsichtig. Vorsichtig sind die Damen immer noch (das Virus kann Menschen aus Risikogruppen nach wie vor niederschetzeln). Aber dieses Jahr ist wieder Party mit Programm angesagt.

Angelika Schulte kann am Freitag, 2. Februar, in der Realschule Balve auf ein vielköpfiges Team zurückgreifen. Das Programm wird bunt. Es heißt: „Kreuzfahrt für Dich“, kurz KfD. Am Sonntag, 4. Februar, findet die Sause noch mal ab 14 Uhr an derselben Stelle statt – für Seniorinnen und Senioren.

Für die Premiere gibt’s noch Restkarten bei Angelika Schulte (02375-3944). Ich weiß aus Erfahrung, dass es sich lohnt, fix zu sein. Ältere Jeckensemester werden gratis beglückt. Anmeldung bei Marianne Betten (02375-2280) genügt. Wollen mer sie reinlasse?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve