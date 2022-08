Nervig: Wieder Unfallflucht auf Balves Hauptstraße

Klassische Parksituation an der Hauptstraße in Balve. Immer wieder kommt es zu Unfällen durch vorbeifahrende Autos, oft verbunden mit Unfallflucht (Symbolbild).

Balve. Und wieder eine Unfallflucht auf der Balver Hauptstraße. Was passiert ist.

Ein geparkter VW-Bulli ist an der Hauptstraße in Balve durch einen vorbeifahrenden Lkw beschädigt worden. Laut Polizei kam es am Donnerstag, 28. Juli, 12.25 Uhr, zur Kollision Dadurch wurde der vordere linke Außenspiegel deutlich beschädigt. Laut Zeugen fuhr der Unfallverursacher einen braunen Laster mit Anhänger. Kennzeichen: möglicherweise SZ. Er beginn Unfallflucht. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

