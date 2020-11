Neue Aktionen in Balve: Dieser Advent wird ganz anders

Balve. Corona – na und? Der Pastoralverbund beschert Balve eine Fülle überraschender Aktionen in Advents- und Weihnachtszeit, vor allem Heiligabend.

Das Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal hat sich eine Menge ausgedacht, um das Gemeindeleben in der emotionalen Adventszeit auch unter Corona-Bedingungen aufrecht zu erhalten.

Adventskalender

Vom 1. Dezember an gibt es täglich ein Poster mit Impulsen und Texten. Zu sehen sind die plakatähnlichen Grafiken unter andere in Garbeck im Schaukasten an der Kirche, in Balve in der Eisdiele Tillmann, in Langenholthausen in der Bäckerei Grote, in Beckum im Integrationszentrum, in Mellen am Schwarzen Brett sowie in Eisborn an der Bushaltestelle.

Hüttenabend

An einer Hütte vor der Pfarrkirche St. Blasius gibt es geistliche Impulse, alkoholfreien Glühwein und Spekulatius in adventlicher Atmosphäre dienstags, 16.30 Uhr, und samstags nach der Abendmesse sowie vor Langenholthausens Kirche am Nikolaustag 6. Dezember, 17 Uhr. Weitere Termine folgen. Vor Mellens Kirche findet die Aktion „Advent zum Mitnehmen“ sonntags 16 bis 18 Uhr „mit einer kleinen Überraschung“ statt, wie es heißt.

Familien-Advent

In Balves Pfarrkirche sind Maria und Josef auf ihrem Weg zur Krippe zu sehen. „Segen to Go“: Weihnachtskarten an Wäscheleinen können mitgenommen und aufgehängt werden. Gläubige können in Garbecks Kirche an jedem Adventssonntag neue Szenen und Puzzleteile in der Jahreskrippe sehen. In Langenholthausen beginnt ein „Weihnachtsweg“: Kinder malen in jeder Adventswoche ein Bild. „Am Heiligabend werden diese Bilder Wegweiser sein durchs Dorf auf dem Weg zur Krippe in die Kirche“, heißt es. Ein „Geschenk für das Christkind“ gibt es in Mellen: Im Advent sind Kinder eingeladen, zu Hause kleine Steine zu bemalen und sie von Heiligabend an in die Kirche zu bringen und damit die Krippenlandschaft zu verschönern.

„Wochen-Aus-Klang“

Musik, Texte, Kerzenschein in St. Blasius im Livestream: Die geistlichen Impulse gibt es sonntags vom 29. November bis zum 27. Dezember jeweils um 19 Uhr.

„N8schicht“ im Campus

Der Malteser Hilfsdienst lädt in seine neue Geschäftsstelle im Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße (B 229) ein. Für jeden Dienstag im Advent, 20 Uhr, ist dort ein Abendgebet mit Impulsen und Texten geplant.

Roratemessen

„Ein besonderes Highlight“ seien die Roratemessen bei Kerzenlicht, heißt es, „Orte und Uhrzeiten sind dem Pfarrbrief zu entnehmen.“ Er ist auch im Netz abrufbar: https://pv-balve-hoennetal.de.

Nikolaus

Der Nikolaus kommt am Samstag, 5. Dezember, 15 Uhr, in die Pfarrkirche St. Blasius zu einer Andacht. Die Kolpingsfamilie Balve lädt ein. Anmeldungen nimmt Bernhard Midderhoff, Telefon 02375-5851 entgegen.

Patronatsfeste

Die Gemeinde St. Barbara Mellen feiert am 4. Dezember, 18.30 Uhr, in der Kirche Patronatsfest. Anmeldung: st.blasius@pv-balve-hoennetal.de . St. Nikolaus Beckum feiert am 6. Dezember, 11. Uhr in der Schützenhalle – mit Nikolaus.

Messe mit Belcanto Vocalis

Der Pastoralverbund bittet am 13. Dezember, 10.30 Uhr, zu einer Familienmesse in St. Blasius mit dem Chor Belcanto Vocalis.

Light The Cave With Peace

Der Pastoralverbund lädt junge Leute zu einem Höhlengottesdienst am 13. Dezember, 18 Uhr, in den Felsendom ein.

Ein WP-Bericht über weitere bereits geplante Aktionen folgt.