Neue Aufgabe für Balverin Lydia Streiter beim MK

Balve/Lüdenscheid Lydia Streiter gehört neuerdings zum Rettungsdienst des Märkischen Kreises. Wie sie sich qualifiziert hat, was sie künftig macht.

Zum Rettungsdienst-Team des Märkischen Kreises gehören vier neue Notfallsanitäter: Lydia Streiter, Johanna Jäger, Julian Schakat und Sebastian Schulte. Sie haben ihre 36-monatige Ausbildung erfolgreich beendet. Die Notfallsanitäter verstärken die Rettungswachen in Werdohl, Altena und Meinerzhagen.

Sie haben es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht, Menschen zu helfen und Leben zu retten: Lydia Streiter aus Balve, Johanna Jäger aus Lüdenscheid, Julian Schakat aus Herdecke und Sebastian Schulte aus Meinerzhagen. Nach drei Jahren Ausbildung zum Notfallsanitäter beim Rettungsdienst des Märkischen Kreises haben sie ihre Abschlussprüfung an der Rettungsdienstschule Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS) in Gummersbach bestanden.

„Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen dieser umfangreichen und anspruchsvollen Ausbildung. Die breitgefächerten Prüfungen in der Theorie durch medizinisches Fachwissen, in der Praxis durch die praktische Behandlung an echten Mimen sowie im mündlichen Bereich verlangen den Prüflingen einiges ab. Das haben sie sehr gut geschafft“, sagt Selattin Alptekin, Ausbildungskoordinator Rettungsdienst beim Märkischen Kreis. Auch Uwe Krischer (Leiter Regiebetrieb Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz), Adrian Viteritti (Fachdienstleiter Rettungsdienst) und Andrea Crico (zuständig für Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst) gratulierten den neuen Fachkräften.

Die Freude im Rettungsdienst-Team des Märkischen Kreises ist groß: Lydia Streiter wird auf der Rettungswache in Werdohl stationiert; Johanna Jäger und Julian Schakat verstärken das Team in Altena; Sebastian Schulte startet von der Rettungswache in Meinerzhagen in Einsätze. Ihr gewonnenes Fachwissen während der Ausbildung aus Blöcken an der Rettungsdienstschule AGewiS in Gummersbach (theoretischer Teil), Krankenhauspraktika (Anästhesie, Notaufnahme, Kreißsaal, Psychologie) sowie Rettungswacheneinsätze können sie damit einbringen und erweitern.

Hintergrund: Der Märkische Kreis ist Träger des Rettungsdienstes für das gesamte Kreisgebiet und gleichzeitig Träger von sechs Rettungswachen (Altena, Balve, Halver, Meinerzhagen, Zentralstandort Rosmart und Werdohl) sowie zwei Rettungsaußenstellen (Herscheid und Kierspe).

