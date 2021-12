Neue Fälle in Balve: Wegekreuz-Serie geht weiter

Jesus-Figur in Balver Mausoleum zerstört: Im Oktober fing die Wegekreuz-Serie an.

Balve. Kurz vor Weihnachten geht die Wegekreuz-Serie in Balve weiter. Diesmal geht’s um Diebstahl.

Die Serie geht weiter. Zwischen dem 12. und 20. Dezember hat ein bislang unbekannter Täter den aus Gussmetall bestehenden Christus-Korpus von einem Kreuz in der Helle auf privatem Boden entwendet. Der Täter hatte den Korpus offenkundig von dem an einem Fußweg liegenden Kreuz abgeschraubt. Wie Polizeisprecher Lorenz Schlotmann der Westfalenpost sagte, sei auch eine Christus-Skulptur an einem Wegekreuz gegenüber der Gransauer Mühle gestohlen worden. Schon im Herbst hatten Beschädigungen von Christfiguren für Empörung in der Öffentlichkeit gesorgt. Die Fahndung verlief bisher ergebnislos. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 02373-9099-0.jov

