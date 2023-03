Neue Sätze für Wasserversorgung: Das sind die Zahlen

Balve. Die Gebührensätze für Wasserhausanschlüsse im Balver Stadtgebiet ändern sich. Die Kosten, der Stichtag.

Die Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Balve wird geändert. Der Aufwand für die erstmalige Herstellung eines Hausanschlusses – kurz: ein Neuanschluss – wird nach Einheitssätzen ermittelt, wie es in einer Verwaltungsvorlage für den Betriebsausschuss heißt. Die neuen Gebührensätze betragen 4.700 Euro inklusive Erdarbeiten oder 5.600 Euro inklusive Erdarbeiten mit Einbau eines Wasserzählerschachtes. Diese Nachtragssatzung tritt zum 1. April dieses Jahres in Kraft. Der Rat hat die Nachtragssatzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Balve in seiner Sitzung am 22. März vergangenen Jahres beschlossen. Die Satzung wurde erstmalig im Jahr 1984 aufgestellt. Seither wurde sie 14 Mal geändert.

