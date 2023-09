Neue Trends: Tag der offenen Tür in Wocklum

Wocklum. Reiten gilt als Mädchensport. Tatsächlich? Auf Pferde-Fans warten beim Tag der offenen Tür in der Reitschule in Wocklum Überraschungen.

Reiten wird immer mehr Jungssport. Diese Beobachtung macht Reitlehrerin Marisa Philipp. Sie hat sich darauf eingestellt. Wie, verrät sie beim Tag der offenen Tür.

Reitsport zum Anfassen gibt es beim Tag der offenen Tür der Reitschule Philipp beim Reiterverein Balve in Wocklum. Für die Besucher haben die Balver Reiter am Sonntag, 24. September, von 11 bis 17 Uhr ein volles Programm gepackt: Reitunterricht zum Anschauen, kostenloses Pferde- und Ponyreiten, ein Quiz sowie Bastelspaß rund um die Vierbeiner. Gegen Hunger und Durst ist das Team des Casinos rund um Martina Krumrei am Start. Reitschule und Reiterverein freuen sich über viele große und kleine Besucher, um die Freude am Pferd und Reitsport zu teilen. Und wer dann gleich dranbleiben will: In den Herbstferien gibt es neue Anfängerkurse in der Reitschule, mehr Infos bei Marisa Philipp unter 0171 6983450.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve