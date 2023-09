Neuenrades Wasser-Problem: Alles ist wieder gut

Balve/Neuerade. Puh. Noch mal gut gegangen. Die Stadt Neuenrade gibt Entwarnung. In allen Ortsteilen ist das Trinkwasser wieder okay. Die Einzelheiten.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat das Abkochgebot für Trinkwasser in den Neuenrader Ortsteilen Affeln und Altenaffeln an der Stadtgrenze zu Balve am Montagmorgen (25. September) aufgehoben. Das teilte Stadtsprecherin Annabell Steiner umgehend mit.

Die Untersuchungsergebnisse des vergangenen Wochenendes bestätigen, dass das Wasser keimfrei ist und damit wieder uneingeschränkt für alle Zwecke des täglichen Gebrauchs geeignet ist.

Das Abkochgebot war wegen einer mikrobiologischen Verunreinigung am 18. September ausgesprochen worden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hatte Starkregen in der Vorwoche zur Verunreinigung geführt, ein technischer Defekt konnte als Ursache ausgeschlossen werden.Die Stadtwerke Neuenrade und die Stadt bedanken sich bei allen Betroffenen für die aufgebrachte Geduld in der durchaus belastenden und herausfordernden Situation. Die Menschen in Affeln und Altenaffeln haben sehr besonnen und verständnisvoll regiert, wie Annabell Steiner ausdrücklich hinzufügte.

